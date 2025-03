Le Vatican : L’état du pape est stable et un examen thoracique a confirmé son amélioration

Le Vatican a annoncé, ce jeudi, que l’état du Pape François est stable et qu’un récent examen thoracique a confirmé une amélioration de sa santé, selon Reuters.



Âgé de 88 ans, le Pape a été admis à l’hôpital Gemelli de Rome le 14 février en raison d’une pneumonie bilatérale.



Selon le dernier rapport médical sur son état, sa condition reste stable et un examen radiologique du thorax, réalisé mardi, a « confirmé l’amélioration notable des derniers jours ».



L’état de François est décrit comme stable ou en amélioration depuis plus d’une semaine, mais le Vatican n’a pas précisé de date pour sa sortie de l’hôpital.



Lundi, les médecins ont déclaré que l’état du Pape François n’était plus préoccupant, après trois semaines de traitement au cours desquelles il a fait face à quatre épisodes respiratoires aigus.