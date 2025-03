Le thé fermenté : quel est son secret de popularité et la quantité appropriée à consommer ?

Avec l’augmentation de la demande pour les boissons saines, la boisson Kombucha, ou thé fermenté, est devenue un choix remarquable et a gagné en popularité ces dernières années.

Selon les estimations de la société « Grand View » pour les recherches de marché, les ventes de Kombucha ont connu une forte croissance à l’échelle mondiale, atteignant 2,64 milliards de dollars en 2021, et on prévoit qu’elles augmenteront à un taux annuel de 15,6% jusqu’en 2030.

Qu’est-ce que le Kombucha ?

Le Kombucha est une boisson pétillante et fermentée qui prend entre 7 et 14 jours pour fermenter. Il se distingue par son goût aigre et légèrement sucré. Il est promu comme une alternative saine aux sodas ou aux boissons sucrées comme les jus de fruits, et constitue une méthode facile pour ajouter de l’eau à votre alimentation quotidienne.

Le Kombucha est composé de seulement quatre ingrédients : des feuilles de thé vert ou noir, de l’eau, du sucre, et des micro-organismes ou culture bactérienne composée de bactéries et de levures connues sous le nom de « SCOBY » ou « le starter ». Il s’agit d’une couche gélatineuse flottant sur le Kombucha qui aide à transformer le thé ordinaire en une boisson pétillante et sucrée, riche en acides et en probiotiques (bactéries bénéfiques) favorisant la santé intestinale. Il confère également au Kombucha son goût aigre, similaire au vinaigre.

Pour préserver l’activité et la santé des probiotiques, le Kombucha est vendu et consommé sans pasteurisation, ce qui est acceptable pour les individus en bonne santé, mais peut poser des risques potentiels pour les enfants ou les personnes ayant un système immunitaire affaibli.

Le Kombucha commercial est disponible dans une variété de saveurs telles que l’orange, la fraise, le gingembre, le citron, la baie, et d’autres, ce qui enrichit son contenu nutritionnel, apportant de petites quantités de vitamine C, vitamine E, vitamines B, potassium, fer, et magnésium.

Origine du Kombucha

L’origine exacte du Kombucha reste floue, mais certaines histoires affirment qu’il aurait été inventé en Chine il y a environ 2000 ans, sous la dynastie Qin (221 avant J.-C.). On raconte que l’empereur Qin Shi Huang a été le premier à boire du Kombucha pour préserver sa jeunesse et sa longévité.

En 414 après J.-C., un moine tibétain l’a introduit à l’empereur japonais Inkyo, qui s’est guéri de ses problèmes digestifs grâce à cette boisson, puis il s’est répandu à travers l’Asie. Selon la légende, le moine s’appelait « Kombo », et le mot « Cha » (thé en japonais) a été ajouté, d’où le nom « Kombu-cha ».

Du continent asiatique, le Kombucha a voyagé le long de la Route de la Soie vers la Russie au début du 20e siècle, puis s’est diffusé en Europe. En 1995, la première entreprise commerciale de Kombucha a été fondée aux États-Unis après que cette boisson n’était préparée que de manière domestique. Aujourd’hui, les entreprises de Kombucha se multiplient dans le monde entier, avec des ventes en hausse grâce à sa réputation de boisson saine et rafraîchissante.

Que se passe-t-il lorsque vous buvez du Kombucha quotidiennement ?

Le Kombucha offre plusieurs bienfaits pour la santé, parmi lesquels :

Les bienfaits du thé vert

Le Kombucha étant fait à base de thé, il peut fournir les mêmes avantages qu’une tasse de thé traditionnel, notamment la réduction du risque de maladies cardiaques et de certains types de cancer, ainsi que l’amélioration de la cognition et de la vigilance.

Riche en probiotiques naturels

Le Kombucha subit une fermentation naturelle, ce qui permet de le doter de probiotiques qui aident à soutenir les microorganismes sains dans les intestins, améliorant ainsi la digestion et la perte de poids.

Source importante d'antioxydants

Le Kombucha est une bonne source d’antioxydants. Selon une étude publiée en 2022, ces composés aident à combattre les radicaux libres dans le corps, réduisant ainsi le stress oxydatif et l’inflammation chronique, ce qui peut prévenir des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, le cancer et l’arthrite.

Élimination des bactéries nuisibles

L’acide acétique, l’un des principaux produits de la fermentation du Kombucha, est efficace pour tuer les bactéries nuisibles telles que l’Escherichia coli et la Salmonelle typhi.

Régulation de la glycémie

La majorité du sucre ajouté au Kombucha est utilisé pour la fermentation. Ce qui reste constitue une petite quantité qui n’affecte pas significativement la glycémie. Une étude de 2023 a indiqué que boire du Kombucha avec les repas permet de réduire l’augmentation du taux de sucre dans le sang après les repas. Les chercheurs estiment que cela est dû au pH du Kombucha, à ses probiotiques, à ses acides organiques et à ses antioxydants.

Le Kombucha est-il une boisson sûre ?

Le Kombucha peut être intégré à un régime alimentaire sain et équilibré lorsqu’il est consommé avec modération, mais il y a quelques points à garder à l’esprit :

Le Kombucha contient des quantités variables de sucre ajouté selon la marque, donc il est préférable de choisir des variétés contenant moins de sucre.

Le Kombucha prêt à boire est plus sûr car sa production est contrôlée, contrairement au Kombucha maison qui peut ne pas contenir des niveaux sûrs de bactéries et de levures et peut être plus susceptible à la croissance de bactéries nuisibles.

Vérifiez les étiquettes et les listes d’ingrédients pour éviter les conservateurs ou les édulcorants artificiels, et soyez attentif au contenu en alcool si vous en consommez régulièrement.

Consultez un professionnel de santé avant de boire du Kombucha si vous souffrez du syndrome du côlon irritable ou si votre système immunitaire est affaibli, car l’acidité et les gaz générés par la fermentation peuvent provoquer des inconforts ou des ballonnements.

Certaines personnes, comme les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants, devraient éviter le Kombucha, car il contient de l’alcool et de la caféine, et il n’y a pas de quantité sûre d’alcool pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Commencez par une demi-tasse de Kombucha et observez son effet sur votre corps. Vous pouvez augmenter progressivement la quantité jusqu’à atteindre la dose qui vous convient. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent de boire environ 113 ml de Kombucha par jour (1 à 3 tasses).

Si le goût du Kombucha ne vous convient pas, il existe de nombreux autres aliments fermentés contenant des probiotiques que vous pouvez essayer, comme le yaourt, le fromage vieilli, la choucroute, etc.