SANTÉ – Le test de dépistage de l’autisme en 10 minutes pour une détection précoce

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’environ un enfant sur 100 dans le monde est atteint d’autisme. Cependant, le diagnostic de l’autisme peut parfois être posé tardivement, pendant l’enfance ou même à l’âge adulte. Cela est en partie dû aux longues périodes d’attente pour obtenir un diagnostic, ce qui représente un défi majeur pour les familles et les professionnels de santé dans la mise en place d’une intervention précoce.

Les scientifiques ont mis au point le test AQ-10, un outil de dépistage précoce de l’autisme, qui permet d’évaluer la nécessité de réaliser des examens complémentaires et ainsi garantir un accompagnement adapté au bon moment, selon le journal britannique Daily Mail.

Qu’est-ce que l’autisme ?

L’Organisation mondiale de la santé définit l’autisme, ou trouble du spectre autistique (TSA), comme un trouble neurologique qui affecte le développement cérébral et se caractérise par des difficultés dans les interactions sociales et la communication, ainsi que par des comportements et des intérêts restreints et répétitifs. Ce n’est pas une maladie qui peut être guérie.

L’impact de l’autisme varie d’une personne à l’autre. Certains individus peuvent mener une vie normale sans assistance permanente, tandis que d’autres nécessitent un soutien quotidien dans plusieurs aspects de leur vie. Par ailleurs, certaines personnes autistes possèdent des compétences et des capacités exceptionnelles qui leur permettent d’exceller dans certains domaines, à condition de bénéficier du bon accompagnement.

Les symptômes de l’autisme varient selon la sévérité du trouble, mais certains signes communs peuvent indiquer la présence d’un TSA, notamment :

Difficulté à communiquer avec les autres et à comprendre leurs émotions.

Interaction sociale limitée avec l’entourage.

Comportements répétitifs, comme la répétition de gestes ou de mots.

Hypersensibilité aux sons, lumières ou au toucher.

Difficulté à interpréter les intentions et les émotions à travers les expressions faciales ou le langage corporel.

Un outil rapide et efficace pour la détection précoce

Le test AQ-10 est un questionnaire conçu pour aider les médecins à identifier les personnes nécessitant des examens approfondis pour évaluer un éventuel trouble du spectre autistique. Il s’agit d’un outil de dépistage permettant d’accélérer l’orientation vers un diagnostic spécialisé. Ainsi, un résultat positif ne constitue pas un diagnostic définitif, mais sert plutôt d’indicateur pour approfondir les investigations et fournir un accompagnement précoce.

Ce test comprend 10 questions simples qui évaluent la capacité de l’enfant à interagir socialement, à gérer ses émotions et à réagir aux situations sociales. Un score de 6 points ou plus suggère qu’un examen complémentaire pourrait être nécessaire.

Les questions portent sur différents aspects tels que :

La capacité de l’enfant à se concentrer sur les détails.

La compréhension des intentions des autres à travers leurs expressions faciales.

Les interactions sociales et la gestion du stress dans un environnement social.

L’aptitude de l’enfant à faire face aux défis quotidiens et aux pressions.

La capacité à se concentrer sur des tâches prolongées.

L’intérêt pour une diversité d’activités plutôt que pour un seul sujet spécifique.

La détection précoce de l’autisme est essentielle pour offrir un soutien et un traitement adaptés à un stade où leur impact est maximal. Plus un enfant est diagnostiqué tôt, plus il aura de chances de bénéficier d’interventions pouvant améliorer ses compétences sociales et communicationnelles, lui permettant ainsi de mieux s’adapter à son environnement et de suivre le développement de ses pairs.

Ce soutien peut inclure des thérapies comportementales, un accompagnement éducatif et un encadrement familial, favorisant ainsi une meilleure adaptation aux défis de la vie quotidienne.