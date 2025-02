Le syndrome du cœur brisé : quand le chagrin affecte la santé cardiaque

Les émotions fortes ne se limitent pas à l’esprit, elles peuvent aussi avoir des répercussions physiques, notamment sur le cœur. Ce phénomène est connu sous le nom de syndrome du cœur brisé.



Selon la Mayo Clinic, cette affection survient à la suite d’un stress émotionnel intense, comme la perte d’un être cher, un choc brutal ou encore une intervention médicale stressante. Bien que ses symptômes ressemblent à ceux d’une crise cardiaque, son mécanisme et son impact sur le cœur diffèrent.



L’impact du stress émotionnel sur le cœur

Un choc émotionnel soudain entraîne une libération massive d’hormones du stress, telles que l’adrénaline, pouvant temporairement perturber le fonctionnement du muscle cardiaque. Cela peut provoquer un rétrécissement des artères ou un affaiblissement d’une partie du cœur, sans pour autant entraîner une obstruction complète, contrairement à une crise cardiaque.



Symptômes et populations à risque

Les symptômes incluent une douleur thoracique soudaine et un essoufflement, souvent confondus avec une crise cardiaque. Face à ces signes, il est crucial de consulter rapidement un médecin.



Certaines catégories de personnes sont plus vulnérables :

– Les femmes, plus touchées que les hommes.

– Les personnes de plus de 50 ans, dont le cœur est plus sensible au stress.

– Ceux souffrant d’anxiété ou de dépression, qui rendent le cœur plus réactif aux hormones du stress.



#### Risques et prévention

La plupart des patients se rétablissent rapidement, mais dans de rares cas, des complications comme des troubles du rythme cardiaque ou une insuffisance cardiaque peuvent survenir. Pour prévenir ce syndrome, il est conseillé de :

– Pratiquer une activité physique régulière.

– Adopter des techniques de relaxation comme la méditation.

– S’appuyer sur un bon réseau social pour mieux gérer le stress.

– Prendre des médicaments préventifs si nécessaire.



Conclusion

Le stress émotionnel peut avoir des conséquences réelles sur le cœur. Il est donc essentiel de veiller à son bien-être mental autant qu’à sa santé physique pour éviter que les émotions fortes ne fragilisent l’organisme.