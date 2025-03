Le retour de « Bref 2 » propulse « Je survivrai » de Régine dans le top des écoutes

La deuxième saison de Bref a débarqué sur Disney+ avec un succès fulgurant. Diffusée depuis quelques jours, la série portée par Kyan Khojandi est devenue l’une des plus regardées en France. Mais au-delà de ce succès, Bref 2 a également redonné un nouvel élan à un titre culte des années 70 : « Je survivrai » de Régine.

Sortie en 1978, cette reprise en français du célèbre tube disco de Gloria Gaynor, « I Will Survive », a vu son nombre d’écoutes exploser depuis la diffusion de la série, notamment grâce à l’association du titre avec une scène mémorable de la série : « Il avait besoin de s’asseoir 30 secondes, il s’est assis 20 ans » qui raconte un moment de la vie du personnage principal. Dans Bref 2, Kyan Khojandi, toujours à la tête du projet, incarne un homme de 40 ans qui se remet en question et cherche à réévaluer sa vie après une décennie de choix peu satisfaisants. Depuis, « Je survirai » a vu ses streams augmenter de 1000 % sur Spotify, se classant ainsi en deuxième position du top viral 50. Sur Deezer, l’augmentation est encore plus spectaculaire, avec une hausse de 10 900 %.

Une autre chanson française vintage est remise au goût du jour avec la mini-série allemande, “Cassandra” qui cartonne en ce moment sur Netflix ! Il s’agit du titre “Quand tu chantes” de Nana Mouskouri. Il est viral ces derniers jours dans sa version allemande nommée “Guten Morgen ».