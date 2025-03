Le resort Bvlgari Dubaï inaugure l’expérience Majlis Bvlgari à l’occasion du Ramadan

À l’occasion du mois sacré du Ramadan, le resort Bvlgari Dubaï dévoile l’expérience Majlis Bvlgari, qui prendra place sur la terrasse du restaurant Il Caffè, offrant une vue panoramique sur la marina paisible du resort. Dans un cadre somptueux où l’élégance intemporelle de Bvlgari se marie aux traditions du Ramadan, les hôtes sont invités à partager des instants précieux avec leurs proches, sublimés par la magie des couchers de soleil.

Un hommage aux valeurs du Ramadan

Le Majlis Bvlgari accueille la campagne Voyages du Ramadan, une célébration des thèmes du renouveau, de l’introspection et de la force, qui se tiendra du 1ᵉʳ mars au 1ᵉʳ avril 2025. Cette édition propose une expérience immersive unique, mêlant traditions ancestrales et savoir-faire artisanal, créant ainsi un espace idéal pour le partage et le renforcement des liens familiaux et amicaux.

Une atmosphère raffinée et immersive

Le Majlis Bvlgari se distingue par son design somptueux, alliant héritage traditionnel et modernité, pour offrir une ambiance chaleureuse fidèle à l’essence du Ramadan. L’un des points forts de cette expérience est la Salle des merveilles, un espace immersif où la nouvelle campagne de Bvlgari prend vie à travers une mise en scène multisensorielle : séquences musicales soigneusement sélectionnées et fragrances luxueuses signées Bvlgari.

Que ce soit pour le iftar ou le suhoor, le Majlis Bvlgari garantit une hospitalité d’exception, dans un cadre empreint de convivialité, de partage et de générosité, à l’image de l’esprit du resort Bvlgari Dubaï.

Une gastronomie d’exception

Les invités pourront savourer une sélection raffinée de mets exquis grâce à une station de cuisine en direct, mettant à l’honneur les saveurs de la cuisine arabe et italienne. Cette année, le majlis enrichit son offre culinaire avec une sélection exclusive de viandes et un bar à fruits de mer grillés, conçus pour satisfaire tous les palais.

Le Majlis Bvlgari perpétue ainsi son engagement à offrir une expérience gastronomique inoubliable, fusionnant l’excellence des traditions italiennes et du Moyen-Orient, dans le respect des standards d’hospitalité emblématiques de Bvlgari.

Une immersion complète au cœur du resort

Les visiteurs pourront également découvrir et acquérir une sélection exclusive d’objets inspirés des valeurs et des traditions du Ramadan, disponibles à la boutique La Galleria. L’expérience se prolonge à travers l’ensemble du resort, offrant un cadre propice à la réflexion et à la célébration des richesses culturelles du mois sacré.

À propos de cette initiative, Pep Lozano, directeur général du resort Bvlgari Dubaï, déclare :

Le Majlis Bvlgari va au-delà d’une simple expérience culinaire ; il crée un espace où famille et amis peuvent se retrouver dans une atmosphère empreinte de convivialité, en parfaite harmonie avec l’esprit du Ramadan. Cette année, nous sommes ravis d’offrir une immersion qui reflète l’essence de notre campagne Voyages du Ramadan, mettant à l’honneur le renouveau, l’introspection et la force.

Ouvert durant tout le mois du Ramadan, le Majlis Bvlgari propose une carte évolutive et 12 stations de cuisine en direct, garantissant une expérience renouvelée chaque jour.

Avec cette initiative, le resort Bvlgari Dubaï promet une célébration du Ramadan authentique et inoubliable, alliant haute gastronomie, traditions culturelles et hospitalité inégalée.