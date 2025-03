Le réalisateur Carl Rinsch détourne 11 millions, s’offre Rolls et Ferrari puis finit (évidemment) en procès

Hollywood aime les arnaques, mais d’ordinaire, elles sont fictives. Pas cette fois. Carl Rinsch, réalisateur du film 47 Ronin (2013), s’est retrouvé devant la justice ce mardi 18 mars après avoir escroqué 11 millions de dollars à Netflix… qu’il a joyeusement flambés en cryptos, voitures de luxe et antiquités.

Tout commence lorsque Netflix mise gros sur une série SF ambitieuse de Rinsch, à hauteur de 44 millions de dollars. Sauf que le projet traîne et que le réalisateur réclame 11 millions supplémentaires pour le finaliser. La plateforme accepte, pensant recevoir enfin les images tant attendues. Sauf que non.

Plutôt que de bosser sur sa série, Rinsch a préféré jouer au trader du dimanche : il a transféré l’intégralité des fonds sur son compte personnel, puis s’est lancé tête baissée dans le marché des cryptos. Mauvaise pioche : il perd la moitié en deux mois. Mais la chance finit par tourner, et son portefeuille numérique explose. Qu’auriez-vous fait à sa place ?

Lui, il a choisi la Rolls-Royce thérapie : cinq modèles au compteur, accompagnés d’une Ferrari, quelques antiquités et une montagne de luxe. Mais, preuve qu’il voyait venir l’orage, il a quand même mis 1 million de côté pour ses futurs frais d’avocats. Une prévoyance qui s’avère utile puisqu’il vient d’être arrêté pour fraude et blanchiment d’argent.

Lors de sa comparution, le cinéaste a plaidé non coupable. Le plus ironique ? La série n’a jamais été diffusée. Mais vu le scénario, on aurait presque envie d’en faire un film.