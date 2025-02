Le rap français s’engage pour la RDC avec “Free Congo”

Le morceau “Free Congo”, dévoilé ce 21 février, marque une mobilisation inédite du rap français pour dénoncer la situation en République démocratique du Congo. Gradur, à l’initiative du projet, s’est entouré de Damso, Ninho, Josman, Youssoupha et Kalash Criminel, tous liés à la diaspora congolaise, pour alerter sur les violences qui secouent l’est du pays. “Des millions d’morts au Nord-Kivu, personne n’en parle”, lance Gradur en ouverture du titre, en référence au conflit opposant l’armée congolaise aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.

Sorti en pleine intensification des combats, le morceau vise à sensibiliser sur une guerre qui dure depuis des décennies et dont l’impact humanitaire est catastrophique. Selon Amnesty International, les conflits en RDC ont causé plus de six millions de morts depuis 1998. La récente avancée du M23 a forcé des dizaines de milliers de civils à fuir vers les pays voisins, alors que des organisations humanitaires alertent sur une détérioration rapide de la situation.

“Free Congo” s’inscrit dans un projet plus large porté par Gradur, une mixtape intitulée KONGO, annoncée depuis plusieurs années comme un hommage à la culture congolaise. Après un premier extrait, “Ti Ti Ti”, dévoilé en 2024, ce deuxième titre met l’engagement politique au premier plan. Le clip, qui accompagne la sortie du morceau, insiste sur l’indifférence médiatique face au drame congolais et appelle à une prise de conscience internationale.