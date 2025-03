Le rabbin agressé à Orléans témoigne: «Je continuerai à marcher avec fierté, à exprimer mon judaïsme avec fierté.»

Le rabbin d’Orléans, Arié Engelberg, a été agressé alors qu’il rentrait de la synagogue en compagnie de son fils de 9 ans. L’agresseur, un adolescent de 16 ans, lui a demandé s’il était juif avant de le frapper à la tête, de le mordre à l’épaule et de proférer des insultes antisémites. Grâce à l’intervention d’un passant, l’agression a été interrompue, mais le suspect a pris la fuite. Il a été interpellé plus tard dans la soirée et placé en garde à vue.

Le président Emmanuel Macron a fermement condamné cet acte antisémite, exprimant son soutien au rabbin Engelberg et à la communauté juive. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a également dénoncé cette agression et assuré que le suspect avait été arrêté.

Un témoignage glaçant

Ce soir, sur les chaînes d’info, le rabbin agressé est revenu sur les événements et a raconté comment ils se sont déroulés. Il a expliqué qu’il ne s’était pas laissé faire, car il refusait que l’on voie un rabbin se faire cracher dessus simplement parce qu’il était juif. Il savait qu’une agression pouvait survenir, mais il s’attendait davantage à des insultes verbales plutôt qu’à une attaque physique.

Arié Engelberg a ainsi raconté : « Il a commencé par me demander si j’étais juif, puis il m’a insulté et m’a dit que “tous les juifs sont des fils de p…”. Ensuite, il m’a craché dessus. Il l’a fait une première fois, puis une deuxième. À ce moment-là, je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer, car la vidéo allait circuler partout et montrer un rabbin en train de se faire cracher dessus. J’ai alors dit à mon fils, qui était là, que l’on ne devait jamais accepter d’être insulté sans réagir ! »

« Je continuerai à marcher avec fierté, à exprimer mon judaïsme avec fierté et à faire en sorte que chaque Juif puisse vivre son judaïsme sereinement, peu importe où il se trouve. »

Arié Engelberg a précisé que plusieurs personnes lui ont apporté leur aide : des commerçants, un homme promenant son chien, mais aussi deux personnes musulmanes qui, après avoir assisté à la scène, étaient sidérées et dépitées, affirmant : « Ce n’est pas possible qu’un musulman fasse cela. » Ce sont d’ailleurs elles qui ont appelé la police.

Sur la dernière année, 1 570 actes antisémites ont été recensés en France, représentant 62 % de tous les crimes de haine religieux dans le pays.