Le président ukrainien attendu en Arabie saoudite mercredi

La présidence ukrainienne a annoncé lundi que Volodymyr Zelensky effectuera une visite en Arabie saoudite mercredi prochain.

D’après son porte-parole, Sergiy Nikiforov, le président ukrainien sera accompagné de son épouse pour cette visite officielle, qui était prévue depuis un certain temps, rapporte l’Agence France-Presse.

Par ailleurs, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, est arrivé à Riyad plus tôt dans la journée pour sa première visite officielle depuis sa nomination. Ce déplacement s’inscrit dans sa tournée régionale, entamée hier en Israël.

Demain (mardi), le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi qu’un conseiller de Vladimir Poutine, Ouchakov, devraient également rejoindre l’Arabie saoudite afin de préparer d’éventuelles négociations sur la situation en Ukraine. Selon le Kremlin, Riyad représente un lieu propice aux discussions entre la Russie et les États-Unis.

De son côté, Zelensky a précisé que l’Ukraine ne participera pas aux négociations prévues cette semaine en Arabie saoudite entre Washington et Moscou sur la fin du conflit en Ukraine.

S’exprimant en visioconférence depuis les Émirats arabes unis, où il est en visite officielle, il a affirmé : « L’Ukraine ne prendra pas part aux discussions. Nous n’avons pas été informés de ces pourparlers. »

Il a ajouté : « Toute négociation concernant l’Ukraine sans notre présence est inutile. Nous ne reconnaîtrons aucun accord conclu en notre absence. »

Les États-Unis ont confirmé qu’une rencontre avec une délégation russe se tiendra à Riyad mardi, selon l’Agence France-Presse.

Des responsables américains devraient également s’entretenir avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.

Ces discussions entre représentants américains et russes ont pour objectif de mettre un terme à la guerre en Ukraine, qui dure depuis près de trois ans. Donald Trump a chargé ses principaux conseillers d’entamer des pourparlers pour mettre fin au conflit, un engagement qu’il a réitéré à plusieurs reprises lors de sa campagne électorale.

L’Arabie saoudite a, de son côté, exprimé vendredi son soutien à l’idée d’un sommet entre les présidents américain, Donald Trump, et russe, Vladimir Poutine, qui pourrait se tenir dans le royaume.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a salué l’échange téléphonique du 12 février 2025 entre Trump et Poutine et la possibilité évoquée d’une rencontre entre les deux dirigeants en Arabie saoudite.

Le communiqué précise : « Le royaume accueille favorablement la tenue de ce sommet sur son sol et réaffirme son engagement en faveur d’une paix durable entre la Russie et l’Ukraine. Dès le début du conflit, le prince héritier et Premier ministre, Mohammed ben Salmane, avait exprimé, lors de ses discussions avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky le 3 mars 2022, la volonté de l’Arabie saoudite de jouer un rôle de médiation pour parvenir à une résolution politique de la crise. Depuis trois ans, le royaume poursuit ses efforts en ce sens, notamment en organisant plusieurs réunions sur le sujet. »