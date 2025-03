Le président de la république démocratique du congo rencontre un émissaire américain pour discuter de partenariats dans le secteur minier

La présidence de la République démocratique du Congo a annoncé que le président Félix Tshisekedi a rencontré le député américain Ronny Jackson et a mené avec lui des discussions approfondies portant sur plusieurs sujets, notamment les opportunités d’investissement et l’évolution des combats entre le gouvernement et les rebelles du mouvement M23, qui contrôlent désormais certaines régions riches en minerais dans l’est du pays.

Le communiqué présidentiel congolais a décrit le député Jackson comme un envoyé spécial du président américain Donald Trump.

Selon le communiqué, le député Jackson a déclaré : « Nous travaillons à permettre aux entreprises américaines de venir investir en République démocratique du Congo, et nous devons leur garantir un environnement sûr. »

Cette rencontre intervient deux semaines après l’annonce par Washington de sa volonté d’explorer des partenariats stratégiques dans le domaine des minerais avec la RDC.

En février dernier, un membre du Sénat congolais proche du président Tshisekedi a pris contact avec des responsables américains et leur a proposé un accord liant les ressources minières à la sécurité.

L’offre présentée par Kinshasa aux États-Unis visait à permettre aux entreprises américaines de bénéficier des minerais tels que le coltan et le cuivre, en échange d’une formation et d’un soutien de Washington à l’armée congolaise pour sécuriser les lignes d’approvisionnement et reprendre le contrôle de certaines zones de l’est tombées aux mains des rebelles soutenus par le gouvernement rwandais.

Le conflit et la rébellion dans l’est du Congo remontent au génocide rwandais de 1994 ainsi qu’aux luttes pour le contrôle des immenses ressources minières du pays.

Selon des rapports des Nations unies, les groupes rebelles tirent d’importants revenus des mines situées dans les zones de conflit.

Depuis la reprise des hostilités dans l’est du Congo en début d’année, les rebelles ont pris le contrôle des villes de Bukavu et Goma.

Les analystes estiment que les entreprises américaines pourraient rencontrer des difficultés pour investir dans l’est du Congo en raison du manque d’infrastructures, de l’insécurité et de la domination des entreprises chinoises sur les principales mines exploitables.

De plus, les États-Unis ne possèdent pas d’entreprises minières d’État pouvant conclure des accords spécifiques comme c’est le cas avec les compagnies chinoises.

La RDC détient d’importantes réserves de coltan, de cobalt, de lithium, d’uranium et d’autres minerais, mais le pays est confronté à des conflits, à la rébellion et à une corruption endémique.