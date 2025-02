Le premier médicament réduisant le risque de crises cardiaques et d’AVC

Une nouvelle étude a démontré que le médicament Sotagliflozine, récemment autorisé pour traiter le diabète de type 2 et les maladies rénales, pourrait également réduire de manière significative le risque de crises cardiaques et d’AVC.

Selon les experts, le Sotagliflozine, commercialisé sous le nom de « Inpefa », est le premier médicament de sa catégorie à offrir ces bénéfices uniques pour la santé cardiovasculaire, ce qui pourrait entraîner une utilisation plus large de ce traitement, comme l’indique le New York Post.

Le Sotagliflozine agit en tant qu’inhibiteur des transporteurs de sodium-glucose (SGLT), en bloquant l’action de deux protéines responsables du transport du glucose et du sodium à travers les membranes cellulaires, à savoir SGLT1 et SGLT2. Ce mécanisme aide à réguler le taux de sucre dans le sang.

Les chercheurs de l’étude, parue dans la Lancet Diabetes & Endocrinology, expliquent que le Sotagliflozine est le premier inhibiteur des SGLT à réduire le risque d’AVC et d’infarctus du myocarde, et ils soulignent que les bienfaits de ce médicament dans ce domaine sont uniques.

L’étude a impliqué plus de 10 000 patients souffrant de maladies rénales chroniques, de diabète de type 2 et de facteurs de risque cardiovasculaires.

Les participants ont été répartis en deux groupes : l’un a pris du Sotagliflozine et l’autre un placebo. Ils ont été suivis pendant environ 16 mois.

Les patients ayant pris le Sotagliflozine ont connu une réduction de 23 % des crises cardiaques, des AVC et des décès dus à des maladies cardiovasculaires par rapport au groupe placebo.

Le Dr Deepak L. Pat, directeur de l’hôpital Mount Sinai Fostering Heart et responsable de l’étude, a déclaré dans un communiqué : « Ces résultats montrent un nouveau mécanisme d’action pour diminuer le risque de crises cardiaques et d’AVC, en bloquant les récepteurs SGLT1 présents dans les reins, les intestins, le cœur et le cerveau (et les récepteurs SGLT2 dans les reins) grâce à ce médicament. »

Le diabète, les maladies rénales chroniques et les maladies cardiaques sont souvent liés, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

Au fil du temps, un taux de sucre élevé dans le sang peut endommager les reins, réduisant leur capacité à filtrer le sang et provoquant des maladies rénales chroniques.

Ce dysfonctionnement rénal impose une pression supplémentaire sur le cœur, qui doit alors travailler davantage pour faire circuler le sang. Cette surcharge peut entraîner des maladies cardiaques.

De plus, la combinaison du diabète et des maladies rénales augmente le risque d’AVC, car ces deux affections peuvent endommager les vaisseaux sanguins.