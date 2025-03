Le plus grand iceberg du monde s’échoue au large de la Géorgie du Sud

Le plus grand iceberg du monde, nommé A23a, semble s’être échoué après avoir dérivé dans l’océan Austral près de l’Antarctique depuis 2020.

Pesant près d’un trillion de tonnes métriques (1,1 trillion de tonnes), A23a s’est arrêté au large de l’île de la Géorgie du Sud, un territoire britannique d’outre-mer dans l’océan Atlantique sud, selon une déclaration de la British Antarctic Survey (BAS) publiée mardi.

L’iceberg s’étendait sur une surface de 3 672 kilomètres carrés (1 418 milles carrés) lorsqu’il a été mesuré en août 2024 – légèrement plus petit que le Rhode Island et plus de deux fois la taille de Londres.

Il s’est détaché du plateau de glace Filchner en Antarctique en 1986 et est ensuite resté au fond de la mer de Weddell pendant plus de 30 ans. En 2020, il a commencé à dériver avec les courants océaniques, mais à la fin de 2024, il s’est retrouvé coincé pendant des mois en tournant autour d’une montagne sous-marine, retardant son voyage prévu vers le nord.

Après s’en être finalement échappé, on craignait que l’A23a se dirige vers la Géorgie du Sud et entrave l’accès aux zones d’alimentation des phoques et des manchots qui se reproduisent sur l’île. Mais ces inquiétudes se sont dissipées car l’iceberg semble être échoué sur le plateau continental à environ 90 kilomètres (56 miles) de la côte.

« Si l’iceberg reste échoué, nous ne nous attendons pas à ce qu’il ait un impact significatif sur la faune locale de la Géorgie du Sud », a déclaré Andrew Meijers, océanographe à la BAS, dans la déclaration.

Au contraire, son arrivée pourrait avoir des avantages pour la faune.

« Les nutriments soulevés par l’échouage et par sa fonte peuvent augmenter la disponibilité de la nourriture pour l’ensemble de l’écosystème régional, y compris pour les manchots et phoques charismatiques », a-t-il déclaré.

Et bien que l’iceberg semble maintenir sa structure pour l’instant, ces dernières décennies, de grands icebergs ayant emprunté cette route « se brisent, se dispersent et fondent rapidement », a déclaré Meijers. « Maintenant qu’il est échoué, il est encore plus probable qu’il se brise en raison des tensions accrues, mais cela est pratiquement impossible à prédire », a-t-il déclaré dans la déclaration.

« Les grands icebergs ont parcouru une longue distance vers le nord auparavant – l’un d’eux est arrivé à moins de 1000 km de Perth, en Australie – mais ils se brisent tous inévitablement et fondent rapidement après. »

Lorsque l’A23a se brisera finalement, les plus petits icebergs qu’il produira représenteront un danger pour les opérations de pêche et de navigation, car ils sont plus difficiles à détecter et à suivre qu’un seul méga-iceberg, a déclaré Meijers.

« Des discussions avec les opérateurs de pêche suggèrent que les grands icebergs du passé ont rendu certaines régions plus ou moins interdites aux opérations de pêche pendant un certain temps en raison du nombre d’icebergs plus petits – mais souvent plus dangereux – appelés ‘bergy bits' », a-t-il déclaré.

Les scientifiques ont déclaré que cet iceberg en particulier s’est probablement détaché dans le cadre du cycle naturel de croissance du plateau de glace et non à cause de la crise climatique liée aux combustibles fossiles.

Cependant, le réchauffement climatique entraîne des changements inquiétants en Antarctique, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour l’élévation du niveau mondial des mers.