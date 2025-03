Le prix du pétrole grimpe avec la reprise des bombardements israéliens sur Gaza et les plans de relance en Chine

Les prix du pétrole ont augmenté ce mardi, soutenus par l’instabilité au Moyen-Orient après les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, ainsi que par les plans de relance en Chine. Cependant, les inquiétudes concernant la croissance mondiale, les droits de douane américains et les négociations de cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine ont limité ces gains.



Les prix du pétrole

Les contrats à terme sur le Brent ont grimpé de 1,04 dollar, soit 1,46 %, pour atteindre 72,11 dollars, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont progressé de 1,05 dollar, soit 1,57 %, à 68,62 dollars le baril.



Dans une note de recherche, les analystes d’ »ING » ont déclaré : « En plus des frappes américaines contre les Houthis au Yémen, plusieurs facteurs ont soutenu le marché. »



Ils ont ajouté : « La Chine a dévoilé des plans pour stimuler la consommation, tandis que la croissance des ventes au détail et des investissements dans les actifs fixes a été plus forte que prévu. »



Dimanche, le Conseil des ministres chinois a révélé un plan d’action spécial pour stimuler la consommation intérieure, comprenant des mesures telles que l’augmentation des revenus et l’octroi de subventions pour la garde d’enfants.



Les données économiques chinoises publiées lundi ont montré une accélération de la croissance des ventes au détail en janvier et février, offrant ainsi aux investisseurs des raisons d’être optimistes, malgré une baisse de la production industrielle et un taux de chômage urbain atteignant son plus haut niveau en deux ans.



Les chiffres officiels de lundi ont également révélé que la production de pétrole brut en Chine, premier importateur mondial, avait augmenté de 2,1 % en janvier et février par rapport à l’année précédente, soutenue par une nouvelle raffinerie et l’intensification des voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire.



Les prix ont également été soutenus après que le président américain Donald Trump a promis de poursuivre les attaques contre les Houthis au Yémen, à moins qu’ils ne cessent leurs assauts contre les navires en mer Rouge.



Bombardements sur Gaza et guerre en Ukraine

Concernant la guerre d’Israël contre Gaza, les autorités sanitaires palestiniennes ont rapporté que les frappes aériennes israéliennes sur Gaza avaient fait plus de 400 morts, après que les attaques de mardi ont mis fin à plusieurs semaines de trêve depuis le cessez-le-feu du 19 janvier dernier.



Par ailleurs, alors que les inquiétudes concernant la demande mondiale persistent, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déclaré lundi que les droits de douane imposés par Trump affaibliraient la croissance aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce qui affecterait négativement la demande mondiale en énergie.



Les marchés et les investisseurs surveillent également les discussions prévues ce mardi entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine sur la fin de la guerre en Ukraine.



Les marchés estiment que toute négociation de paix pourrait inclure un assouplissement des sanctions contre la Russie et le retour de ses exportations de pétrole brut sur les marchés mondiaux, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix.