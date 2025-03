Le pétrole augmente alors que washington promet de continuer à attaquer les houthis

Les prix du pétrole ont augmenté lundi après que les États-Unis ont promis de continuer à attaquer les Houthis au Yémen jusqu’à ce que le groupe allié à l’Iran mette fin à ses attaques contre le transport maritime.



À 00h15 GMT, les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 72 cents, soit 1,02 %, pour atteindre 71,30 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont également augmenté de 72 cents, soit 1,1 %, pour s’établir à 67,90 dollars le baril.



Le ministère de la Santé dirigé par les Houthis au Yémen a déclaré que les frappes aériennes américaines avaient fait au moins 53 morts. Ces frappes représentent la plus grande opération militaire américaine au Moyen-Orient depuis l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump en janvier. Un responsable américain a déclaré à Reuters que la campagne pourrait durer plusieurs semaines. Les attaques des Houthis contre le transport maritime en mer Rouge ont perturbé le commerce mondial et ont poussé l’armée américaine à lancer une campagne coûteuse pour intercepter les missiles et les drones.



Les prix du pétrole ont légèrement augmenté la semaine dernière, mettant fin à une série de pertes de trois semaines en raison des préoccupations concernant un ralentissement de l’économie mondiale en raison de la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et d’autres pays.



Les deux indices de référence ont réduit certains de leurs gains après avoir augmenté de plus de 1 % au début des échanges asiatiques, lorsque la Chine a annoncé un début d’année contrasté. Les données officielles publiées lundi ont montré un ralentissement de la production industrielle en janvier et février, tandis que la croissance des ventes au détail a légèrement accéléré.



Le Conseil d’État, ou gouvernement, a dévoilé ce qu’il a appelé un « plan d’action spécial » dimanche, dans le but de stimuler la consommation intérieure et de relancer l’économie face à une vague de tarifs douaniers américains sur la Chine, l’un de ses principaux partenaires commerciaux.



Les analystes de Goldman Sachs ont révisé à la baisse leurs prévisions de prix du pétrole, affirmant qu’ils s’attendaient à une croissance économique plus lente aux États-Unis qu’initialement prévue en raison des tarifs douaniers imposés par l’administration Trump à des pays, dont la Chine, le Mexique et le Canada.



Les analystes ont indiqué dans une note : « Nous abaissons nos prévisions pour le prix du Brent en décembre 2025 de cinq dollars à 71 dollars le baril (et pour le WTI à 67 dollars), avec une fourchette pour le Brent entre 65 et 80 dollars, et une prévision moyenne pour 2026 à 68 dollars pour le Brent et 64 dollars pour le WTI. »



Ils prévoient une croissance de la demande en pétrole plus lente que prévu, tandis que l’offre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés (OPEP+) devrait être plus élevée que prévu.



La confiance des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis près de deux ans et demi en mars, et les attentes inflationnistes ont augmenté, en raison de la crainte que les tarifs douaniers globaux imposés par Trump n’entraînent une hausse des prix et n’affaiblissent l’économie.