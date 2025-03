Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a ordonné la suspension de toutes les opérations cybernétiques contre la Russie, y compris les actions offensives, selon plusieurs médias américains dimanche.

Selon le New York Times, cette mesure s’inscrit dans une démarche plus large visant à réévaluer les opérations américaines envers la Russie. Sa durée n’a pas été précisée clairement. Le Pentagone a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé par l’Agence France-Presse (AFP), invoquant la nécessité de préserver la sécurité des opérations.

Les autorités ne commentent pas les opérations secrètes, y compris les opérations cybernétiques.

Ces informations surviennent alors que le président Donald Trump a entamé un rapprochement historique avec la Russie, principalement autour de l’invasion russe de l’Ukraine.

Alors que Washington figurait parmi les principaux soutiens de Kiev face à la guerre russe, Trump pousse désormais à forcer l’Ukraine à accepter un cessez-le-feu sans garanties de sécurité contre une future attaque, une décision qui joue en faveur de la Russie mais que Kiev rejette.

Ce changement de politique américaine inquiète profondément les Européens, d’autant plus qu’ils n’ont pas été consultés à ce sujet. Ils comptaient depuis des décennies sur les États-Unis pour assurer leur sécurité et leur protection.

La Russie est régulièrement accusée de mener une guerre hybride contre l’Occident afin d’affaiblir son soutien à l’Ukraine, en recourant à des opérations secrètes, cybernétiques et de renseignement.

Cependant, Trump estime que les États-Unis font face à des problèmes plus urgents que Moscou.

Dans un message posté dans la nuit de dimanche à lundi sur sa plateforme « Truth Social », il a écrit : « Nous devons passer moins de temps à nous inquiéter de Poutine et plus de temps à nous inquiéter des gangs de migrants violeurs, des grands trafiquants de drogue, des meurtriers et des migrants souffrant de troubles mentaux qui entrent dans notre pays, pour ne pas finir comme l’Europe. »

Interrogé par la chaîne CNN dimanche sur ce rapprochement avec la Russie, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Mike Waltz, a nié toute suspension des opérations cybernétiques.

Il a déclaré : « Cela n’a pas été discuté. », ajoutant : « Nous utiliserons tous les moyens de pression, de la carotte au bâton, pour mettre fin à cette guerre. »