Le PDG d’Aramco : Il faut repenser les plans de transition énergétique

Le PDG de la société Saudi Aramco, Amin Nasser, a déclaré lundi que les décideurs politiques et les dirigeants du secteur de l’énergie devaient repenser les plans de transition énergétique et cesser de se concentrer sur les éléments de la transition qui ont échoué. Il a insisté sur la nécessité d’investir dans les combustibles fossiles pour répondre à la demande mondiale.



Ces déclarations interviennent alors que l’administration du président Donald Trump cherche à maximiser la production de pétrole et de gaz, marquant un changement radical dans la politique énergétique américaine. À l’inverse, l’ancien président Joe Biden avait adopté une législation visant à accélérer la transition énergétique en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles dans la plus grande économie du monde, selon Reuters.



En Europe, les décideurs ont ralenti le déploiement des politiques d’énergie propre et repoussé leurs objectifs en raison de la hausse des coûts énergétiques après la guerre russo-ukrainienne de 2022. Cette situation a recentré leur attention sur la sécurité énergétique. De grandes compagnies pétrolières européennes ont également revu à la baisse leurs ambitions en matière de technologies écologiques, jugées non rentables.



S’exprimant devant des cadres de grandes entreprises énergétiques lors de la conférence CERAWeek à Houston, Nasser a affirmé : « Nous pouvons tous ressentir le vent de l’histoire souffler à nouveau dans les voiles de notre industrie. » Il a ajouté : « Il est temps d’arrêter de promouvoir l’échec », citant l’hydrogène vert comme un exemple de carburant au cœur des politiques de transition énergétique, mais encore trop coûteux pour une utilisation commerciale à grande échelle.



Il a souligné que les nouvelles sources d’énergie peuvent compléter les combustibles fossiles mais ne peuvent pas les remplacer entièrement. Insistant sur la nécessité d’investir dans toutes les sources d’énergie pour répondre à la demande mondiale, il a déclaré : « La stratégie actuelle d’une transition précoce vers des alternatives immatures a été extrêmement destructrice. Les nouvelles sources ne peuvent même pas satisfaire la croissance de la demande. »



Nasser a également mis en avant l’importance de la déréglementation et de l’octroi de plus grands incitatifs aux institutions financières pour offrir un « financement impartial », afin de garantir des investissements suffisants dans le secteur énergétique.



Il a révélé que Saudi Aramco a investi plus de 50 milliards de dollars l’année dernière dans des projets énergétiques traditionnels et renouvelables. L’entreprise vise à investir dans jusqu’à 12 gigawatts d’énergie solaire et éolienne d’ici 2030.



Lors de son discours à la conférence de l’année dernière, Nasser avait déjà appelé l’industrie à « abandonner l’illusion d’une élimination progressive des combustibles fossiles ».