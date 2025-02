Le Pass Culture individuel supprimé pour les moins de 17 ans

Le gouvernement a officialisé la suppression du Pass Culture individuel pour les jeunes de moins de 17 ans, à compter du 29 février 2025, selon un décret publié au Journal officiel. Désormais, les bénéficiaires recevront 50 euros à 17 ans et 150 euros à 18 ans, avec une bonification de 50 euros pour les jeunes en situation de handicap ou selon des critères sociaux. Le ministère de la Culture justifie cette réforme par une volonté de rendre le parcours « plus lisible » et de favoriser l’« autonomie culturelle ».

Depuis son lancement en 2022, le Pass Culture permettait aux jeunes de bénéficier d’un crédit progressif dès 15 ans : 20 euros la première année, 30 euros à 16 et 17 ans, puis 300 euros à 18 ans. Cependant, la Cour des comptes a estimé fin 2024 que ce dispositif n’avait pas atteint son objectif de réduire les inégalités d’accès à la culture. La part individuelle, qui représentait plus de 200 millions d’euros par an, était particulièrement critiquée pour son efficacité limitée à toucher les jeunes les plus éloignés de l’offre culturelle.

En parallèle, la part collective du Pass Culture, qui finance les sorties et projets culturels des collégiens et lycéens, est maintenue. Plébiscitée par les enseignants, elle permet aux établissements scolaires d’organiser des activités culturelles pour leurs élèves. Cependant, son budget a été gelé jusqu’à la fin de l’année scolaire, une décision qui a provoqué l’indignation du corps enseignant et des professionnels du secteur culturel, dénonçant un « coup de massue » porté à l’éducation artistique.

Cette réforme s’inscrit dans une politique de recentrage des dépenses publiques, alors que le gouvernement cherche à rationaliser ses investissements. Si la ministre de la Culture, Rachida Dati, met en avant une meilleure allocation des ressources pour ceux qui en ont le plus besoin, de nombreuses voix s’élèvent pour regretter une réduction significative du soutien aux jeunes dans leur accès à la culture.