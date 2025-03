Le pape François en meilleure forme : il n’a plus besoin de masque à oxygène

Après plus d’un mois d’hospitalisation, le pape François montre des signes notables d’amélioration, selon le dernier bulletin de santé publié par le Vatican. Le souverain pontife de 88 ans n’a plus besoin d’un masque à oxygène, une avancée encourageante alors qu’il souffrait d’une pneumonie aux deux poumons depuis son admission à l’hôpital Gemelli de Rome, le 14 février dernier.

« L’amélioration de l’état clinique du Saint-Père est confirmée », a annoncé le Vatican, précisant qu’il avait cessé d’utiliser la ventilation mécanique non invasive et que sa dépendance à l’oxygénothérapie était désormais réduite. Les médecins notent aussi des progrès dans ses séances de physiothérapie motrice et respiratoire, essentielles pour retrouver des forces après une longue hospitalisation.

Au début de son séjour à l’hôpital, l’état de santé du pape avait suscité de vives inquiétudes, ses difficultés respiratoires nécessitant un soutien médical important. Mais depuis quelques jours, il respire de plus en plus par lui-même, et mardi, pour la première fois depuis le début de son traitement, il a pu se passer complètement du masque à oxygène.

Le pape François, qui a subi l’ablation d’une partie d’un poumon dans sa jeunesse, reste néanmoins sous surveillance médicale stricte. Le Vatican n’a pas encore annoncé de date de sortie, indiquant seulement que des thérapies sont toujours nécessaires pour assurer un rétablissement complet. Cette amélioration est un signal encourageant pour le chef de l’Église catholique, dont la santé fragile a souvent été au cœur des préoccupations ces dernières années.