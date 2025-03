Le nouveau Xiaomi 15 Ultra offre des fonctionnalités photo de pointe

Le nouveau fleuron de Xiaomi propose un zoom puissant et un système photo haut de gamme.

Xiaomi a dévoilé le 15 Ultra, un nouveau modèle phare conçu pour les passionnés de photographie. Présenté au Mobile World Congress de Barcelone, l’appareil est équipé d’un système à quatre caméras, dont un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec un zoom optique 4,3x.

Les autres capteurs incluent trois caméras de 50 mégapixels couvrant les prises de vue grand-angle, téléobjectif et ultra grand-angle, tandis qu’un capteur frontal de 32 mégapixels améliore les selfies.

Au-delà de la photographie, le 15 Ultra est doté d’un écran AMOLED de 6,73 pouces offrant une luminosité maximale de 3 000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil fonctionne avec la puce Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Sa batterie de 5 410 mAh prend en charge une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 80 W. Des fonctionnalités comme la communication par satellite, l’audio Hi-Res et la certification IP68 renforcent sa durabilité.

Le dernier fleuron de Xiaomi est disponible en blanc, noir et une variante argent-chrome saisissante. Sous Android 15 avec HyperOS de Xiaomi, le téléphone bénéficiera de quatre mises à jour majeures du logiciel.

L’intégration de l’IA via Google Gemini améliore son utilisation. Malgré ses caractéristiques premium, le 15 Ultra est un appareil imposant, pesant 229 grammes dans sa finition argentée.

Le Xiaomi 15 standard arrive également en Europe après son lancement initial en Chine. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,36 pouces, d’une puce Snapdragon 8 Elite et d’un triple capteur de 50 mégapixels. Les options de couleur incluent le noir, le blanc, le vert et un spectaculaire Liquid Silver.