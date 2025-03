Le nouveau film Disney Blanche-Neige en tête du box-office en Amérique du Nord

Le nouveau film Blanche-Neige, des studios Disney s’est hissé en tête du box-office nord-américain cette semaine, avec des recettes estimées à 43 millions de dollars. Toutefois, il fait face à plusieurs défis qui compliquent sa capacité à compenser son coût de production colossal, en plus de critiques parfois négatives.

Cette nouvelle adaptation cinématographique de l’histoire culte, portée par Rachel Zegler, arrive près de 90 ans après le film original emblématique. Elle a rencontré une série d’obstacles : de la pandémie de Covid-19 à des critiques concernant l’usage d’images générées par ordinateur pour représenter les sept nains, plutôt que de vrais acteurs.

Avec un budget avoisinant les 250 millions de dollars, le film est devenu, selon le New York Times, « l’un des projets les plus problématiques de l’histoire centenaire de Disney ».

La critique a été partagée : The Guardian l’a qualifié de « très mauvais », tandis que The Washington Post l’a décrit comme « étonnamment divertissant ». Le public, quant à lui, a généralement réagi de manière positive.

Daniel Loria, vice-président senior de Box Office Company, a déclaré :

« Même si les débuts du week-end sont décevants, on ne peut pas juger définitivement la performance du film avant de voir sa tenue dans les prochaines semaines . »

Classement des films au box-office nord-américain

En deuxième position, on retrouve le film d’espionnage Black Bag produit par Focus Features, avec Michael Fassbender et Cate Blanchett, qui gagne une place par rapport à la semaine dernière avec 4,4 millions de dollars de recettes, selon les chiffres d’Exhibitor Relations.

À la troisième place, également en progression d’un rang, le film Captain America: Brave New World , produit par Marvel et Disney, a généré 4,1 millions de dollars. Il met en vedette Anthony Mackie et Harrison Ford.

En quatrième position, le film de comédie noire Mickey 17 du réalisateur oscarisé Bong Joon-ho a reculé, avec 3,9 millions de dollars. Ce film de science-fiction produit par Warner Bros. met en scène Robert Pattinson, Steven Yeun, Toni Collette et Mark Ruffalo, et raconte l’histoire d’un homme volontaire pour des missions spatiales risquées impliquant la mort et le clonage.

Le film d’action comique Novocaine , produit par Paramount, qui occupait la tête du classement le week-end dernier, a chuté de façon marquée, ne récoltant que 3,8 millions de dollars.

Voici le reste du classement du top 10 en Amérique du Nord :

« The Alto Knights » – 3,2 millions de dollars

« The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie » – 1,8 million de dollars.

« The Monkey » – 1,55 million de dollars

« DogMan » – 1,5 million de dollars

« The Last Supper » – 1,3 million de dollars