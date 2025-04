Le nouveau film de Spike Lee ajouté à la sélection du Festival de Cannes

Le nouveau film de Spike Lee a été ajouté à la liste des œuvres sélectionnées pour la 78e édition du Festival de Cannes. Selon les organisateurs cités par l’AFP, l’acteur principal du film, Denzel Washington, sera présent pour accompagner cette projection.

Intitulé Highest 2 Lowest, le film sera présenté hors compétition officielle le 19 mai. Il ne figurait pas sur la liste annoncée jeudi matin lors de la conférence de presse du festival. Les organisateurs ont précisé qu’ils attendaient une confirmation définitive concernant la présence de Denzel Washington avant d’officialiser l’ajout.

Aux côtés de Denzel Washington, plusieurs grandes stars internationales fouleront le tapis rouge cette année, notamment Tom Cruise, attendu pour la projection du nouvel opus de Mission: Impossible hors compétition, et Robert De Niro, qui recevra une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Seront également présents le chanteur et militant Bono, venu assister à la projection d’un film autour du groupe U2, ainsi que Joaquin Phoenix, Jodie Foster et Harris Dickinson, connu pour ses rôles dans Triangle of Sadness et Babygirl, et qui passe à la réalisation.

Le cinéaste Wes Anderson concourt de nouveau cette année avec un film porté par un casting prestigieux : Guillermo del Toro, Tom Hanks, Riz Ahmed, Charlotte Gainsbourg et Scarlett Johansson. Cette dernière sera aussi présente en tant que réalisatrice avec son premier long métrage Eleanor The Great, sélectionné dans la section « Un Certain Regard ».

Actuellement, 19 films sont en compétition pour succéder à Anora du réalisateur américain Sean Baker, lauréat de la Palme d’or l’an dernier.

Les frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne visent un exploit historique en espérant décrocher une troisième Palme d’or, tandis que la Française Julia Ducournau, accompagnée dans son film par Tahar Rahim et Golshifteh Farahani, rêve d’un second sacre après Titane. Participent également le Brésilien Kleber Mendonça Filho, l’Italien Mario Martone et l’Américaine Kelly Reichardt.

La Franco-Tunisienne Hafsia Herzi, 38 ans, actrice et réalisatrice, entre pour la première fois en compétition officielle.

La présidence du jury est confiée cette année à Juliette Binoche. Le festival s’ouvrira le 13 mai avec le premier long métrage de la chanteuse française Juliette Armanet, Partir un jour.