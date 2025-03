Plus de 1.000 morts suite au séisme en Birmanie. L’aide internationale commence à arriver

L’aide internationale a commencé à arriver en Birmanie ce samedi, alors que les secouristes recherchent des survivants après qu’un puissant séisme a frappé ce pays d’Asie du Sud-Est, au milieu des craintes d’une augmentation du nombre de victimes.

Les médias officiels ont rapporté que le nombre de morts est monté à 1 002, tandis que le nombre de blessés a atteint 2 376 et que 30 personnes sont portées disparues. Le conseil militaire au pouvoir a déclaré dans un communiqué publié par les médias d’État : « Les infrastructures, telles que les routes, les ponts et les bâtiments, ont été endommagées, entraînant des morts et des blessés parmi les civils. Des opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours dans les zones touchées. »

Le chef du conseil militaire, le général Min Aung Hlaing, a averti vendredi que le nombre de morts et de blessés pourrait augmenter et a lancé un appel à « tout pays » pour fournir de l’aide et des dons.

Une équipe de secours chinoise est arrivée ce samedi, tandis que la Russie et les États-Unis ont offert leur aide face à la catastrophe qui a eu lieu vendredi et qui a endommagé des centaines de bâtiments en Thaïlande voisine.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que Séoul fournirait une aide humanitaire d’une valeur de deux millions de dollars à travers des organisations internationales pour contribuer aux efforts de secours liés au séisme au Myanmar.

Les estimations des modèles prévisionnels établis par l’Institut d’études géologiques des États-Unis indiquent que le nombre de morts pourrait dépasser les 10 000 personnes au Myanmar et que les pertes pourraient être supérieures à la valeur du produit intérieur brut du pays. La plupart des dégâts ont été enregistrés dans la ville de Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar, située à proximité de l’épicentre du séisme.

Dans la capitale thaïlandaise, Bangkok, située à mille kilomètres de l’épicentre, les opérations de secours ont été intensifiées ce samedi pour retrouver des ouvriers piégés sous les décombres d’une tour effondrée de 33 étages.

L’ambassade de Chine au Myanmar a annoncé sur Facebook qu’une équipe chinoise composée de 37 membres était arrivée tôt ce samedi matin à Yangon, transportant des médicaments et du matériel pour rechercher des survivants et détecter des signes de vie.

L’agence de presse russe TASS a rapporté que la Russie enverrait 120 secouristes expérimentés, ainsi que des médecins et des chiens de recherche.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il avait discuté avec des responsables du Myanmar et que son administration leur fournirait une certaine forme d’aide.

Les autorités thaïlandaises ont annoncé que neuf personnes avaient perdu la vie et que 101 étaient portées disparues à Bangkok, la plupart étant des ouvriers coincés sous les décombres de la tour effondrée.

Chadchart Sittipunt, gouverneur de Bangkok, s’est rendu sur le site de la tour effondrée et a déclaré : « Nous ferons tout notre possible et ne renoncerons pas au sauvetage des vies. Nous utiliserons toutes les ressources disponibles », alors que des excavatrices déblayaient les débris et que des drones survolaient les ruines à la recherche de survivants.

La vie s’est arrêtée à Bangkok vendredi. Chadchart a ajouté que des centaines de personnes ont passé la nuit dans les parcs de la ville, mais il a assuré que la situation s’améliorait.