Le nombre de cas de rougeole en Europe et en Asie centrale atteint un niveau record

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ont déclaré, ce jeudi, que le nombre de cas de rougeole signalés en Europe et en Asie centrale en 2024 était le plus élevé depuis 27 ans.

Plus de 127 000 cas de rougeole ont été signalés l’année dernière dans la région européenne de l’OMS, qui comprend 53 pays en Europe et en Asie centrale.

Ce nombre était deux fois plus élevé qu’en 2023 et constitue le chiffre le plus important enregistré dans la région depuis 1997.

Plus de la moitié des personnes infectées ont nécessité une hospitalisation, et 38 décès dus à cette maladie ont été signalés en 2024.

Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a déclaré : « La rougeole est de retour, et c’est une alerte ». Il a souligné qu’une couverture vaccinale élevée est essentielle pour garantir la sécurité sanitaire.

Plus de 40 % des infections signalées dans la région ont été enregistrées chez des enfants de moins de cinq ans.

Il convient de rappeler que la rougeole est l’une des maladies humaines les plus contagieuses, provoquant des symptômes tels que la fièvre, la toux et une éruption cutanée qui se propage sur tout le corps.