Le Musée d’Histoire de Bosnie intègre la plateforme « Siège de Sarajevo » d’Al Jazeera Balkans

Le Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine a annoncé l’intégration de la plateforme numérique interactive Sarajevo sous siège, produite par la chaîne Al Jazeera Balkans, à son exposition permanente consacrée au siège de la capitale bosnienne pendant la guerre (1992-1995). Cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la fondation du musée et coïncide avec la Journée de la ville de Sarajevo.

Développée selon des normes professionnelles et journalistiques élevées, la plateforme offre aux visiteurs un accès à un contenu riche et varié documentant l’un des sièges de capitale les plus longs et les plus violents de l’histoire contemporaine. Elle est disponible en quatre langues : bosnien, anglais, arabe et turc, rendant l’expérience de découverte de l’histoire de Sarajevo plus accessible à un public international.

Des documentaires à la visite virtuelle

La plateforme interactive comprend des films documentaires, des expositions photographiques, des présentations interactives, des cartes, des supports visuels, des témoignages personnels ainsi que des textes traitant de la période du siège. Elle propose également une visite virtuelle impressionnante du Musée d’Histoire et du Tunnel de l’Espoir (Tunnel of Hope), avec des vues panoramiques à 360 degrés, permettant aux visiteurs d’explorer les lieux historiques comme s’ils y étaient. Elle offre aussi une fonction de partage sur les réseaux sociaux, favorisant la diffusion du contenu éducatif et historique.

L’exposition constitue un exemple unique de l’utilisation des technologies modernes pour raviver la mémoire collective et historique. Elma Hašimbegović, directrice du Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine, a déclaré :

« L’intégration de la plateforme interactive d’Al Jazeera dans notre exposition représente un ajout précieux qui enrichit la compréhension de nos visiteurs de l’histoire moderne de Sarajevo. Nous célébrons ce partenariat remarquable à l’occasion de l’anniversaire du siège de Sarajevo et du 80ᵉ anniversaire du musée. »

Elle a également souligné que la plateforme contribue de manière significative à améliorer l’expérience éducative et de recherche des visiteurs.

De son côté, Tarik Đudović, directeur de la chaîne Al Jazeera Balkans, a affirmé :

« Nous croyons en notre rôle, en tant qu’institution médiatique à responsabilité sociale, de fournir un contenu éducatif et informatif mettant en lumière des aspects humains et historiques importants. C’est un grand honneur pour nous de collaborer avec une institution aussi prestigieuse que le Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine. »

Documentation continue d’une période sanglante

Edin Krehić, rédacteur en chef du site d’Al Jazeera Balkans et producteur de la plateforme, a précisé que le développement de celle-ci a nécessité une année de travail intensif. Il a ajouté :

« La plateforme fait partie du tableau de la guerre à Sarajevo, mais elle ne prétend pas couvrir tous les événements de cette période tragique. Elle est régulièrement mise à jour avec de nouveaux contenus, conformément aux normes professionnelles les plus élevées, afin de rester fidèle à la vérité historique. »

Krehić a également souligné que la plateforme a été conçue pour être un outil pédagogique accessible en permanence aux visiteurs du musée, qu’ils viennent seuls ou en groupes.

Selon les responsables, cette plateforme interactive constitue une étape importante dans le développement de l’exposition Sarajevo sous siège, qui suscite un grand intérêt aussi bien chez les visiteurs locaux qu’internationaux. Inaugurée en 2002, cette exposition n’a cessé d’évoluer et demeure l’un des éléments phares du musée.