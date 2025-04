Le monde du cinéma retient son souffle avant l’annonce de la sélection du 78ᵉ  festival de Cannes

Le monde du septième art est en effervescence à l’approche de l’annonce très attendue de la sélection officielle du 78e Festival de Cannes, prévue ce jeudi lors d’une conférence de presse menée par la présidente du festival Iris Knobloch et son délégué général Thierry Frémaux.

À un mois de l’événement, prévu du 13 au 24 mai, les rumeurs vont bon train quant aux films qui fouleront le tapis rouge. Parmi les titres pressentis figurent un nouveau volet de la saga Mission : Impossible avec Tom Cruise, un long-métrage porté par Denzel Washington et réalisé par Spike Lee, ainsi qu’un projet dirigé par Scarlett Johansson.

Tom Cruise de retour sur la Croisette ?

L’acteur de 62 ans, qui avait déjà marqué les esprits en 2022 en arrivant en hélicoptère pour Top Gun : Maverick, pourrait faire son retour à Cannes pour présenter le dernier opus – annoncé comme le dernier de la franchise – de Mission : Impossible, dont la sortie française est prévue le 21 mai, soit en plein festival, idéal pour une projection hors compétition.

Des habitués et des retours attendus

Du côté des cinéastes, Terrence Malick (81 ans) pourrait revenir 14 ans après avoir remporté la Palme d’or avec The Tree of Life, avec un film inspiré des récits de l’Ancien Testament, sur lequel il travaille depuis des années.

Autres habitués évoqués : Jim Jarmusch (72 ans), qui pourrait présenter un film réunissant Cate Blanchett et Adam Driver, ainsi que Wes Anderson, dont le nouveau film aligne une distribution prestigieuse, incluant Benicio del Toro, Tom Hanks et Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson et Kristen Stewart passent à la réalisation.

Scarlett Johansson, 40 ans, pourrait également faire ses débuts à Cannes en tant que réalisatrice avec Eleanor The Great, tout comme Kristen Stewart, 34 ans, qui vient d’achever son premier long-métrage.

Cannes pourrait aussi accueillir Ari Aster (38 ans), maître du cinéma d’horreur américain (Hérédité, Midsommar), qui n’a jamais été sélectionné auparavant. Son nouveau film, réunissant Joaquin Phoenix et Emma Stone, est très attendu.

Trois réalisatrices françaises en lice

Côté français, trois réalisatrices pourraient être à l’honneur :

Julia Ducournau, Palme d’or 2021 avec Titane, revient avec un film mettant en vedette Golshifteh Farahani et Tahar Rahim.

Rebecca Zlotowski, avec un drame porté par Jodie Foster.

Alice Winocour, avec un film situé dans l’univers de la Fashion Week parisienne, avec Angelina Jolie.

Un clin d’œil à la Nouvelle Vague

La sélection pourrait également inclure une comédie française, Nouvelle Vague, réalisée par Richard Linklater, décrite comme une œuvre hommage au tournage du classique À bout de souffle de Jean-Luc Godard, dans un style évoquant l’esprit du cinéaste disparu.

Juliette Binoche à la tête du jury

Cette 78ᵉ édition, marquée par un contexte géopolitique tendu (guerre en Ukraine, conflits au Moyen-Orient, incertitudes sur la présidentielle américaine), confiera la présidence du jury à Juliette Binoche.

Actrice française à la renommée internationale, elle est aussi connue pour ses prises de position engagées, ce qui pourrait influencer l’esprit de cette édition.

Certains réalisateurs russes en exil comme Kirill Serebrennikov, Andrey Zvyagintsev ou Kantemir Balagov pourraient y exprimer leur voix, à travers des œuvres reflétant leur éloignement forcé du pays.

Annonce attendue du film d’ouverture

Le film d’ouverture ainsi que les autres membres du jury n’ont pas encore été révélés.

La cérémonie d’ouverture et celle de clôture seront animées par l’acteur et humoriste Laurent Lafitte et diffusées en direct sur France Télévisions et la plateforme Brut.

Cinéphiles, critiques et professionnels de l’industrie retiennent leur souffle : Cannes 2024 s’annonce une fois de plus comme un événement incontournable sur la scène internationale.