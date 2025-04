Le ministre des Affaires étrangères de l’Égypte discute avec Witkoff de la sécurité et de la gouvernance à Gaza

Un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué ce mercredi qu’un appel téléphonique a eu lieu entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aty, et l’émissaire spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. L’entretien a porté sur les moyens de garantir le lancement de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.



La question de la sécurité et de la gouvernance dans la bande de Gaza après le cessez-le-feu a également été abordée, avec un accent particulier sur l’importance des efforts conjoints pour réduire l’escalade dans la région et éviter l’élargissement du conflit, selon le communiqué.



Le porte-parole officiel du ministère, Tamim Khalaf, a précisé que l’appel a aussi porté sur les efforts communs de l’Égypte, des États-Unis et du Qatar pour consolider l’accord de cessez-le-feu à Gaza, garantir le démarrage de la deuxième phase, restaurer le calme et désamorcer les tensions.



Le ministre Abdel Aty a également évoqué le plan de reconstruction de Gaza, adopté au niveau arabe et islamique, bénéficiant du soutien de l’Union européenne, du Japon et d’autres acteurs internationaux.



Le ministre a souligné la nécessité de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, médicale et d’hébergement à Gaza, de soulager les souffrances du peuple palestinien, et l’importance de créer un horizon politique menant à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien, garantissant l’établissement d’un État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.