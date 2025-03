Le ministère palestinien des affaires étrangères appelle à une intervention internationale contre la guerre et le déplacement

Le ministère des Affaires étrangères palestinien appelle à une intervention internationale sérieuse pour arrêter la « guerre d’extermination et de déplacement »



Le ministère des Affaires étrangères palestinien a déclaré aujourd’hui (dimanche) qu’Israël cherche délibérément à prolonger la guerre d’extermination et de déplacement contre les Palestiniens en intensifiant le crime consistant à utiliser la famine comme arme dans sa guerre destructrice contre la bande de Gaza, privant ainsi plus de deux millions de Palestiniens de leurs droits humains et civils les plus élémentaires.



Dans un communiqué, le ministère a ajouté que toute équation politique qui ne donne pas la priorité à la protection des civils palestiniens dans la bande de Gaza constitue une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire international.



Le ministère des Affaires étrangères palestinien a appelé à une intervention internationale sérieuse et à une mobilisation de toutes les parties pour mettre fin à la guerre d’extermination et de déplacement.



Il a également souligné que la destruction des maisons dans les camps de Jénine, Tulkarem et Nour Shams en Cisjordanie, ainsi que le déplacement de plus de 40 000 Palestiniens, constituent un « crime de nettoyage ethnique et de déplacement forcé ».



Vendredi, l’Autorité palestinienne a réaffirmé son attachement à la solution à deux États et a déclaré que la priorité actuelle était d’instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de garantir l’acheminement de l’aide humanitaire et de permettre à l’Autorité de reprendre ses responsabilités dans le territoire.