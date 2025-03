Le Mégalodon, un monstre marin à redessiner

Oubliez l’image du requin blanc XXL semant la terreur dans les profondeurs. Une étude récente de l’Université de Californie, Riverside, vient de bouleverser notre vision du mégalodon, ce géant des mers disparu il y a 3,6 millions d’années.

Jusqu’ici, la taille du mégalodon était estimée à partir de ses dents – impressionnantes, certes, mais pas forcément révélatrices de l’ensemble de sa morphologie. Pour la première fois, des chercheurs ont préféré analyser sa colonne vertébrale et comparer sa silhouette à celle d’espèces actuelles. Résultat : au lieu d’un grand requin blanc bodybuildé, le mégalodon aurait plutôt ressemblé à… un requin citron sous stéroïdes, ou même à une baleine bleue par certains aspects.

Ce mastodonte pouvait mesurer jusqu’à 24 mètres et peser 94 tonnes, soit l’équivalent de deux bus scolaires alignés. Et contrairement à ce qu’on imaginait, il n’était pas qu’une brute épaisse : sa forme cylindrique et élancée lui permettait de nager avec une redoutable efficacité, économisant son énergie tout en étant capable d’accélérations fulgurantes pour traquer ses proies.

Autre révélation de taille : les bébés mégalodons naissaient déjà plus grands qu’un requin blanc adulte, soit environ 4 mètres. Dès leur plus jeune âge, ils étaient équipés pour chasser des mammifères marins et imposer leur règne dans les océans préhistoriques.

Avec ces nouvelles découvertes, le mégalodon quitte le mythe pour entrer dans une réalité plus complexe et fascinante. Une preuve de plus que l’évolution marine recèle encore bien des mystères… et que les océans n’ont pas fini de nous surprendre.