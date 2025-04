Le mariage pourrait augmenter le risque de démence

Une nouvelle étude révèle que les personnes mariées sont plus susceptibles de développer une démence que les célibataires, divorcés ou veufs.

D’après le site Psychology Today, l’étude a porté sur 24 000 participants âgés de 50 ans et plus, qui ont été soumis à des tests psychologiques et cognitifs, ainsi qu’à des évaluations cliniques régulières par des médecins sur une période de 18 ans.

Les chercheurs ont découvert que les personnes non mariées – qu’elles soient divorcées, veuves ou n’aient jamais été mariées – avaient 50 % moins de risques de développer une démence par rapport aux personnes mariées.

Dans leur étude, ils ont écrit : « Au début de l’étude, certains participants présentaient déjà un léger déclin cognitif. Toutefois, la progression vers la démence était moins fréquente chez les non-mariés. »

Ils ont ajouté : « De plus, au cours de l’étude, certains participants mariés sont devenus veufs. Ces derniers étaient moins susceptibles de développer une démence par rapport à ceux qui sont restés mariés. »

Les chercheurs ont souligné que leurs résultats ont été obtenus après avoir pris en compte plusieurs facteurs tels que l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le niveau d’éducation, le tabagisme et d’autres indicateurs de santé physique et mentale.

Bien qu’ils n’aient pas pu déterminer précisément pourquoi le mariage augmenterait le risque de démence, ils suggèrent que cela pourrait être lié au fait que les célibataires ont tendance à entretenir davantage de contacts sociaux avec leurs amis et voisins, à adopter des comportements plus sains et à être plus autonomes, ce qui renforcerait leurs capacités cognitives.

Ces résultats contrastent fortement avec ceux d’une autre étude menée l’année dernière, qui avait conclu que le mariage améliorait la santé des hommes en vieillissant. Cependant, cette même étude avait noté que le mariage n’apportait aucun bénéfice particulier aux femmes avec l’âge.