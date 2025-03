Le marché du bricolage s’effondre : Castorama et Brico Dépôt dans la tourmente !

Rien ne va plus pour les enseignes de bricolage. Après un recul de 4 % en 2023, le marché a encore plongé de 6 % en 2024, selon Nielsen. Castorama et Brico Dépôt affichent des baisses respectives de 6,8 % et 5,3 %. Même Leroy Merlin, leader du secteur, n’est pas épargné. La cause ? Une combinaison explosive : baisse du marché immobilier, moral en berne, inflation, et un contrecoup post-Covid.

Le climat joue aussi contre le secteur : un hiver trop doux a plombé les ventes saisonnières, notamment dans le jardinage. De plus, la complexité du dispositif MaPrimRénov’ et la réduction des subventions dans le budget 2025 freinent lourdement les travaux de rénovation énergétique.

Les Français bricolent moins, les magasins trinquent

Autre tendance inquiétante : les consommateurs se détournent des magasins physiques au profit des achats en ligne. Les ventes digitales de Castorama progressent de 13,4 %, mais cela ne suffit pas à compenser la baisse générale.

Les projets coûteux, comme les cuisines, résistent mieux, mais les petits travaux et l’entretien courant déclinent. Les ménages hésitent à engager des dépenses face à des prix qui flambent alors que les salaires stagnent.

Pour tenter de sauver les meubles, Kingfisher multiplie les initiatives : modernisation des magasins, réduction des surfaces, développement d’une offre dédiée aux professionnels et lancement d’une marketplace. Mais l’année 2025 s’annonce tout aussi morose, avec un recul attendu de 2 %. Le bricolage, autrefois refuge des Français, semble aujourd’hui relégué au second plan, victime d’une conjoncture économique et immobilière déprimante.