Après plusieurs reports de sa mission, le lanceur européen Ariane 6 est enfin prêt à décoller lundi depuis Kourou, en Guyane française, pour son premier vol commercial, transportant un satellite d’observation militaire.

L’armée française attend avec impatience de compléter sa constellation de satellites dédiée à la surveillance de la Terre et à l’observation militaire avec le troisième et dernier satellite, CSO-3, qui rejoindra les deux autres déjà en orbite. Les satellites CSO-1 et CSO-2 avaient été lancés en 2018 et 2020 à l’aide d’une fusée russe Soyouz.

Après le succès du vol inaugural d’d’ »Arianeen juillet dernier, ce nouveau lancement marquera le retour de l’Europe à l’indépendance dans le domaine des missions spatiales, après plusieurs mois d’interruption. L’Europe n’a en effet plus eu accès au lanceur Soyouz russe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

L’autre lanceur européen, Vega-C, a quant à lui repris ses opérations en décembre 2024, après avoir été immobilisé pendant deux ans à la suite d’un incident ayant entraîné la perte de deux satellites.

Le nouveau président d’d' »Arianespaceavid Cavayolles, a déclaré à l’Agence France-Presse lors de sa visite en Guyane début février : « Le monde entier nous observe. »

La mission était initialement prévue pour décembre, puis reprogrammée au 26 février, avant d’être reportée au 3 mars à 13 h 24, heure de Kourou (16 h 24 GMT).

Karine Lévêque, directrice du transport spatial au Centre national d’études spatiales (CNES), a affirmé à l’AFP que « cette mission est aussi importante que le vol inaugural ».

Elle a souligné que les équipes sont « totalement concentrées » sur cette mission, car « quelle que soit la charge utile du lanceur, une opération de ce type reste toujours complexe, délicate et exige une extrême précision. »