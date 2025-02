Le Kremlin : les pourparlers avec Washington, une « étape importante » vers un « règlement pacifique » en Ukraine

Le Kremlin a estimé, ce mercredi, que les discussions menées par des délégations russe et américaine à Riyad, mardi, constituent une « étape importante » vers un règlement du conflit en Ukraine, qui entrera dans sa deuxième année la semaine prochaine.



Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes : « Une étape très importante a été franchie en vue de créer les conditions d’un règlement pacifique », ajoutant, selon les agences russes, que « les deux parties ont fait preuve de la volonté politique nécessaire, et j’entends par là la Russie et les États-Unis », selon l’Agence France-Presse.



Parallèlement à ce cycle de négociations russo-américaines à Riyad, le Kremlin a entamé l’élaboration de scénarios pour d’éventuelles futures négociations sur un règlement final en Ukraine. Bien que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ait annoncé que les parties russe et américaine étaient convenues d’un mécanisme commun pour lancer le processus politique, les premiers résultats des discussions ont montré que Moscou et Washington formeraient des groupes de travail distincts pour examiner le dossier ukrainien.