Le Kremlin déclare que le programme nucléaire de l’Iran sera un sujet de discussion future avec les États-Unis

Le Kremlin a déclaré aujourd’hui, mercredi, que les futures négociations entre la Russie et les États-Unis incluront des discussions sur le programme nucléaire iranien, un sujet qu’il a indiqué avoir été « abordé » lors des premières négociations entre les États-Unis et la Russie le mois dernier.



Un responsable informé a déclaré à Reuters, mardi, que la Russie avait proposé de jouer le rôle de médiateur entre les États-Unis et l’Iran, tandis que le Kremlin s’est engagé à faire tout son possible pour faciliter une solution pacifique au différend concernant le programme nucléaire de Téhéran. La chaîne russe d’État Zvezda a rapporté plus tôt dans la journée, citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, que le président Vladimir Poutine avait accepté de servir d’intermédiaire entre Téhéran et Washington lors des négociations sur les armes nucléaires. Une source bien informée, qui a souhaité garder l’anonymat, a déclaré à Reuters que la Russie avait proposé d’assumer ce rôle de médiateur, mais qu’on ne lui avait pas demandé de le faire.



Ce développement intervient après que le président américain Donald Trump a opéré de grands changements dans la politique américaine, après son arrivée au pouvoir en janvier dernier. Il a adopté une position plus conciliante envers la Russie, ce qui a mis ses alliés occidentaux sur la défensive, alors que le président américain tente de jouer les médiateurs pour mettre fin à la guerre en Ukraine qui dure depuis trois ans. Peskov a déclaré aux journalistes, mardi, que l’Iran est un partenaire et un allié de la Russie, et que Moscou continuera de développer ses relations avec Téhéran. Il a ajouté : « Le président Poutine croit fermement que la question du programme nucléaire iranien doit être résolue uniquement par des moyens pacifiques… Bien sûr, la Russie, en tant qu’alliée de l’Iran, fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter une solution pacifique à ce problème. »



Le mois dernier, Trump a réactivé la politique de « pression maximale » sur l’Iran, dans le but d’empêcher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. Toutefois, il a également déclaré qu’il était ouvert à un accord et prêt à dialoguer avec le président iranien, Hassan Rouhani. Brian Hughes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, a déclaré mardi : « L’administration Trump mènera des négociations avec nos adversaires et nos alliés, mais… à partir d’une position de force pour défendre notre sécurité nationale. »