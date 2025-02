Le Kremlin a annoncé aujourd’hui (jeudi) avoir pris la décision, en concertation avec Washington, de reprendre les discussions « dans tous les domaines », dans le cadre d’un rapprochement diplomatique entre la Russie et les États-Unis sur la résolution du conflit en Ukraine, selon l’Agence France-Presse.



Lors d’une conférence de presse, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré : « Nous avons pris la décision de relancer le dialogue entre la Russie et les États-Unis dans tous les domaines. »



Cette déclaration répondait à une question concernant la possibilité d’un nouvel échange de prisonniers entre Moscou et Washington. Peskov a précisé : « Ce sujet fait partie de l’agenda de nos relations bilatérales et ne peut être exclu. »



Concernant la guerre en Ukraine, Peskov a souligné que le Kremlin partageait entièrement la position de l’administration de Donald Trump sur la nécessité de mettre fin rapidement au conflit, après des échanges tendus entre Kiev et Washington. Il a ajouté : « Ils insistent sur l’importance de la paix immédiate par la négociation. Nous avons constaté que cette position nous est plus favorable que celle de l’administration précédente. Nous sommes totalement d’accord avec l’administration américaine actuelle. »



Peskov a également noté que les États-Unis ont été et demeurent « le principal moteur » en fournissant une aide financière majeure au conflit en Ukraine. Il a réitéré ses accusations contre l’ancienne administration Biden, l’accusant de vouloir « poursuivre la guerre jusqu’au dernier Ukrainien » en dépensant l’argent des contribuables américains.



Cependant, il a reconnu qu’il y avait « peu de progrès concrets » vers une solution au conflit, en raison des « divergences entre Washington et Kiev ».



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer aujourd’hui l’envoyé spécial américain Keith Kellogg, après avoir été sévèrement critiqué par Trump. Ce dernier a qualifié Zelensky de « dictateur sans élections » et a affirmé que Moscou était désormais « en position de force » dans les négociations.