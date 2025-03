Le Journal Italien "Il Foglio" Publie la Première Édition au Monde Générée par l'Intelligence Artificielle

Le journal italien Il Foglio est devenu le premier au monde à publier une édition entièrement produite grâce à l’intelligence artificielle.

Le rédacteur en chef, Claudio Cerasa, a déclaré que cette expérience, qui se déroulera sur un mois, vise à mettre en lumière l’impact de l’intelligence artificielle sur le journalisme et la vie quotidienne.

Cette initiative intervient alors que plusieurs médias internationaux cherchent à intégrer l’IA dans la production journalistique. Récemment, The Guardian a rapporté que BBC News prévoyait d’utiliser l’intelligence artificielle pour proposer un contenu plus personnalisé à ses lecteurs.

Selon Cerasa, cité par The Guardian :

« Ce sera le premier journal quotidien au monde à être vendu en kiosque et entièrement généré par l’intelligence artificielle : écriture, titres, citations, résumés et même, parfois, une touche d’ironie. »

Il a ajouté que le rôle des journalistes se limiterait à poser des questions à l’outil d’intelligence artificielle et à lire les réponses.

Une Une Entièrement Conçue par l’IA

La première page de cette édition historique comprend un article sur Donald Trump, explorant la dualité des opinions parmi ses partisans italiens.

Un autre article, intitulé « Poutine, les dix trahisons », retrace deux décennies d’engagements non tenus et d’accords abandonnés par le président russe Vladimir Poutine.

Des articles innovants et des réactions du public

En page intérieure, un article examine comment de nombreux jeunes Européens s’éloignent des relations traditionnelles.

En dernière page, on retrouve une section de lettres de lecteurs générées par l’IA. L’une d’elles pose la question : « L’intelligence artificielle finira-t-elle par rendre les humains obsolètes ? »

Réponse de l’IA : « L’IA est une invention brillante, mais elle ne sait toujours pas commander un café sans se tromper sur le sucre. »

Cerasa a insisté sur le fait que « Il Foglio IA » est un véritable journal, basé sur l’actualité, le débat et des analyses stimulantes.

« C’est juste un autre Il Foglio, fait avec intelligence. » Ne l’appelez pas artificiel. » a-t-il conclu.