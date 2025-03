Le Japon développe une nouvelle puce garantissant une connexion 5G avec un temps de latence record

Des scientifiques japonais ont réussi à inventer la première puce à semi-conducteurs au monde réduisant le temps de latence de la connexion 5G à moins de 0,2 milliseconde, ce qui permet un contrôle immédiat des robots et d’autres tâches industrielles.

Le développement de cette puce a impliqué des chercheurs de Magna Wireless, de la Graduate School of Engineering de l’Université d’Osaka, et de l’Institut National des Technologies de l’Information et des Communications (NICT). L’équipe a réussi à réduire le temps de latence des signaux de 10 millisecondes à moins de 0,2 milliseconde en utilisant des circuits logiques spécialisés pour traiter les signaux sans fil sur la puce.

On s’attend à ce que cette invention accélère la propagation du réseau 5G et contribue à la transformation numérique dans divers domaines tels que les usines intelligentes, la logistique et le secteur médical.

La puce offre de nombreuses possibilités en termes de paramètres de connexion, comme les priorités de retard, la largeur de bande, les choix de modulation des signaux radio, ainsi que 273 options de fréquence, 280 options de synchronisation et 29 options de modulation, permettant de personnaliser les réglages pour répondre aux besoins des applications variées.

La puce a réussi avec succès les tests de compatibilité avec les stations de base de différents fabricants, et devrait être commercialisée au cours de l’exercice financier 2025, qui commence en avril prochain.