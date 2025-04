Le gouverneur de Deir ez-Zor : Le pétrole de la région de Jazeera sous supervision gouvernementale totale

Le gouverneur de Deir ez-Zor, Ghassan Ahmed, a déclaré que le ministère du Pétrole (Énergie) du gouvernement syrien prendra en charge la supervision complète des puits situés dans la région de Jazeera, à l’est du fleuve Euphrate, dans le nord-est du pays.

Il a précisé, dans des déclarations à l’agence Anadolu, qu’en vertu de l’accord conclu entre le gouvernement de Damas et les Forces démocratiques syriennes (FDS), « le ministère du Pétrole assurera une supervision complète sur les puits, qui sont des ressources du peuple syrien et non d’un groupe spécifique ».

Selon le gouverneur, « les puits n’ont pas été réhabilités ou entretenus depuis des années, ce qui a conduit à l’arrêt de certains d’entre eux ».

Il a ajouté que les autorités avaient contacté tous les cadres et travailleurs des installations pétrolières de la région de Jazeera pour les préparer à la prise de contrôle imminente du ministère du Pétrole.

Il a poursuivi en affirmant que « la supervision du ministère du Pétrole sur les puits permettra à la Syrie de récupérer d’énormes sommes d’argent qui contribueront à sa reconstruction ».

Renforcement de la sécurité

Concernant les plans de sécurité, Ahmed a précisé que les centres de police et la gestion de la sécurité publique avaient été activés pour assurer l’ordre dans la province, tout en poursuivant les campagnes d’enrôlement dans la sécurité publique.

Il a ajouté : « Il y a une amélioration continue des services de sécurité, parallèlement à la poursuite des résidus du régime et des réseaux de drogue et de criminalité ».

Il a également souligné la surveillance des frontières avec l’Irak, « en particulier en raison des risques frontaliers dus aux milices et aux groupes hors-la-loi ».

Le gouverneur a confirmé qu’aucun incident de sécurité n’avait été enregistré sur les routes reliant Deir ez-Zor aux zones occidentales ces derniers temps.

En matière de transport et de communication, il a indiqué qu’il y avait eu une interruption totale entre les rives de Deir ez-Zor, séparées par le fleuve Euphrate, en raison de l’explosion du pont de terre auparavant.

Il a ajouté qu’ils avaient importé des équipements et des pièces de rechange depuis la province de Homs pour réhabiliter la partie métallique du pont, qui a été mise en service il y a environ deux semaines.

Il a confirmé qu’ils poursuivaient les travaux de réhabilitation d’autres ponts dans la province, et que certaines structures nécessitaient des entreprises spécialisées et davantage de ressources pour être réhabilitées et rouvertes au service.

Services

Concernant les services dans la province, Ahmed a déclaré : « Le centre de l’état civil principal en ville a été activé grâce à l’utilisation d’équipements modernes, après que les anciens aient été détruits par le régime déchu ou ses résidus ».

Il a ajouté que les registres civils étaient en bon état et qu’il n’y avait pas de documents officiels perdus concernant les citoyens, précisant également l’activation de nombreux autres centres de l’état civil. Il a précisé que « le plan général est que tous les centres de l’état civil soient en service d’ici deux mois ».

Il a également révélé qu’ils n’avaient pas encore commencé à délivrer des cartes d’identité, expliquant que cela nécessitait un système unifié à l’échelle nationale et que des travaux étaient en cours pour y parvenir.

Concernant la propreté, le gouverneur de Deir ez-Zor a indiqué qu’il n’y avait qu’un seul véhicule de nettoyage en service lorsqu’ils sont arrivés dans la province, ce qui les a poussés à importer d’autres équipements utilisés pour le nettoyage.

Quant aux questions liées à l’eau, il a souligné que la province était moins touchée dans ce domaine grâce à la grande quantité d’eau dont elle disposait, tout en précisant leur besoin urgent en produits et équipements de désinfection.

Services d’énergie électrique

Concernant l’approvisionnement en électricité, Ahmed a indiqué qu’ils avaient éclairé toutes les rues de la province, y compris les quartiers détruits.

Il a précisé qu’ils poursuivaient la réhabilitation des infrastructures du réseau électrique pour permettre à celui-ci d’accueillir une capacité plus grande, notamment après avoir obtenu de la part du ministère syrien de l’Électricité l’engagement de fournir à la province 70 mégawatts par étapes.

Le gouverneur de Deir ez-Zor a également souligné que l’un des plus grands problèmes rencontrés par la province était les communications, expliquant cela par l’interruption fréquente du câble de fibre optique reliant la province aux autres régions, en raison de la mauvaise qualité de ce câble fabriqué en Iran.

Il a insisté sur la nécessité de remplacer ce câble pour résoudre le problème des interruptions fréquentes et intensifiées des communications, qui conduisent parfois à des coupures complètes.

En ce qui concerne les boulangeries de la province, Ahmed a signalé qu’ils avaient observé, à leur arrivée à Deir ez-Zor, la mauvaise qualité du pain produit, un problème qu’ils ont résolu en apportant d’importantes quantités de farine turque et en les distribuant aux boulangeries.

Il a confirmé qu’il n’y avait actuellement aucun problème d’approvisionnement en pain, et que tout le monde pouvait y accéder sans avoir à faire de longues files d’attente devant les boulangeries.

Réaction

Le gouverneur de Deir ez-Zor a précisé qu’au cours de leurs contacts et visites dans la région, ils avaient constaté que « le peuple de la Jazeera aspirait à revenir sous l’égide de l’État et à circuler librement à travers le pays ».

Il a ajouté : « Les frères kurdes sont une composante essentielle de la République arabe syrienne, et nous avons avec eux des relations fraternelles et historiques, ainsi que des espoirs et des souffrances communes ».

Le gouverneur de Deir ez-Zor a adressé un message aux habitants de la province et aux Syriens en général, leur soulignant que « le pays est revenu à ses habitants et qu’il faut collaborer pour le reconstruire ».

Il a ajouté : « Il n’y a pas de différence entre le pouvoir et le peuple, tout le monde doit savoir que la situation à Deir ez-Zor est au-dessous de la moyenne dans tous les domaines ».

Le gouverneur a conclu ses déclarations en appelant les habitants à être patients et à coopérer, soulignant que le pays se relèvera grâce à la collaboration et à la participation communautaire, et qu’ils avaient accepté la mission de reconstruction comme ils avaient accepté la mission de la révolution et la chute du régime.