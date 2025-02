Le gouvernement américain publie des documents « déclassifiés » du dossier Jeffrey Epstein

La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, a rendu publics plusieurs documents liés au dossier du financier Jeffrey Epstein, accusé de crimes et d’exploitation sexuels. Ce dernier s’est suicidé en prison en 2019 avant d’être jugé. Dans son communiqué, Pam Bondi a déclaré vouloir « lever le voile sur les actes répugnants de Jeffrey Epstein et de ses complices », s’inscrivant ainsi dans la politique de transparence prônée par l’administration Trump. Les documents publiés incluent notamment des listes de contacts et des plans de vols aériens de Ghislaine Maxwell, la compagne et complice d’Epstein. Maxwell, fille du magnat britannique Robert Maxwell, purge une peine de 20 ans de prison depuis 2022 à New York pour trafic sexuel de mineures.

Malgré l’attente médiatique autour de la publication de ces documents, leur contenu ne semble pas révéler de nouvelles informations fracassantes. De nombreux observateurs espéraient y trouver des éléments inédits sur le réseau d’influence d’Epstein, qui comptait parmi ses relations des personnalités politiques, économiques et médiatiques de premier plan. Le FBI, sous la direction de son nouveau chef Kash Patel, a annoncé une nouvelle ère marquée par « l’intégrité, la responsabilité et l’inlassable quête de justice ». Cependant, la publication de ces documents ne constitue qu’une première étape. Pam Bondi a révélé que, sur les milliers de pages existantes, seules environ 200 avaient été transmises dans un premier temps au ministère de la Justice.

Depuis la mort de Jeffrey Epstein en août 2019, des théories du complot ont émergé, suggérant que son suicide aurait pu être un assassinat déguisé, destiné à protéger d’éventuelles personnalités impliquées dans son réseau. Officiellement, la médecine légale et le FBI ont conclu qu’il s’était bel et bien suicidé dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center à New York et qu’aucun acte criminel n’avait été commis.

En 2023, le ministère de la Justice a réaffirmé ces conclusions, mais les zones d’ombre persistent, notamment sur les conditions de surveillance défaillantes qui ont entouré son décès. Ces nouveaux documents pourraient-ils éclairer certains aspects encore flous de l’affaire ? La suite de leur publication et leur analyse approfondie par les médias et les enquêteurs apporteront peut-être des réponses.