Le goût amer du Coca : quand un ingrédient clé finance une milice soudanaise

Quand vous ouvrez une canette de Coca-Cola bien fraîche, la dernière chose à laquelle vous pensez, c’est probablement la guerre civile au Soudan. Et pourtant, la célèbre boisson gazeuse – tout comme de nombreux bonbons et cosmétiques – repose sur un ingrédient clé : la gomme arabique, produite à 80 % dans ce pays en proie au chaos.

Mais voilà, cet or végétal, récolté sur des acacias, est aujourd’hui sous le contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire soudanais accusé par les États-Unis de génocide au Darfour. Et comme toute bonne entreprise criminelle qui se respecte, les FSR ne se contentent pas de récolter la sève : elles racketteraient les producteurs et exportateurs pour laisser passer les cargaisons vers les ports, avec des frais de passage pouvant atteindre 2 500 dollars par camion.

Officiellement, les FSR démentent tout racket. Officieusement, selon la Chambre de commerce du Soudan, plus de 30 000 tonnes de gomme arabique auraient déjà été pillées depuis le début du conflit en avril 2023. Et entre-temps, Coca-Cola, Pepsi, Danone ou encore les M&M’s continuent d’utiliser cette précieuse substance qui stabilise le sucre et empêche les ingrédients de se séparer.

Le hic, c’est que depuis le début de la guerre, il est impossible de tracer précisément l’origine de la gomme arabique utilisée par ces grandes marques. Autrement dit, personne ne peut garantir que les sodas et sucreries que vous consommez ne financent pas indirectement les forces paramilitaires soudanaises.

Bien sûr, les multinationales se défendent : Mars (M&M’s) assure qu’elle ne tolère ni corruption ni pots-de-vin et qu’elle « suit de près la situation au Soudan ». Nestlé promet des « approvisionnements responsables », et Coca-Cola… ne dit pas grand-chose.

Une chose est sûre : en matière d’approvisionnement opaque, la gomme arabique est un véritable trou noir commercial. En 1997, lors des sanctions américaines contre le Soudan pour « soutien au terrorisme », elle avait miraculeusement échappé aux restrictions. Coca-Cola sans gomme arabique ? Impensable, même en pleine guerre.