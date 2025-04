Le Fonds Monétaire International exclut la récession malgré les inquiétudes concernant les droits de douane

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré que l’effort du président américain Donald Trump pour imposer des droits de douane généraux crée une grande incertitude et affecte la confiance, mais il est peu probable que cela mène à une récession à court terme.

Georgieva a ajouté lors d’une interview au Forum Reuters Next News Maker hier : « Nous ne voyons pas encore d’impact majeur » des droits de douane que Trump a imposés ou menacé d’imposer depuis son retour à la Maison-Blanche.

Elle a précisé qu’il était probable que le FMI abaisse légèrement ses prévisions économiques dans sa prochaine mise à jour du rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale, qui sera publiée dans environ trois semaines, mais a souligné que « nous ne voyons pas de récession économique à l’horizon ».

Estimations de croissance

En janvier, le FMI a révisé à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2025 à 3,3 % contre 3,2 % dans sa prévision précédente d’octobre, cette révision étant principalement due à une hausse de 0,5 point des prévisions pour les États-Unis, à 2,7 %.

Cependant, Georgieva s’attend désormais à ce que la mise à jour du rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale prévue pour avril, lors des réunions de printemps du FMI à Washington, affiche un « léger ajustement à la baisse » de ces prévisions.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Trump a imposé des droits de douane de 20 % sur tous les produits en provenance de Chine et cherche à imposer des droits de douane de 25 % sur la plupart des produits en provenance du Canada et du Mexique dès demain, mercredi. Il a également imposé de lourds droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium, et a annoncé l’introduction de droits de douane de 25 % sur les voitures importées. Il a précisé que le 2 avril serait un « jour de libération » où il dévoilera des droits de douane mondiaux en réponse.

Un risque croissant

La rapidité imprévisible des annonces et de l’application des droits de douane a perturbé les attentes des investisseurs, et les principaux indices boursiers américains ont chuté d’environ 10 % depuis la mi-février en raison des craintes que ces droits de douane n’entraînent un ralentissement de la croissance, voire une récession.

Georgieva a indiqué que plus l’incertitude persistera concernant la politique tarifaire de Trump, plus le risque pour les prévisions économiques sera élevé. Elle a ajouté : « Plus la clarté arrivera vite, mieux ce sera, car plus l’incertitude perdure, comme nos recherches le montrent, plus la probabilité de son impact négatif sur la croissance augmente. »