Nintendo a enfin levé le voile sur la date de sortie de son très attendu film en prises de vue réelles inspiré de The Legend of Zelda. L’adaptation cinématographique du jeu culte paraîtra dans les salles du monde entier le 26 mars 2027, comme l’a révélé la firme japonaise vendredi via son application toute fraîche, Nintendo Today!. Ce projet, en gestation depuis plusieurs années, marquera la première apparition de Link, Zelda et du royaume d’Hyrule en live action, plus de 40 ans après la naissance de la franchise.

Une ambition de taille pour Nintendo

Aux commandes du film, on retrouve Wes Ball, connu pour sa trilogie Le Labyrinthe et le récent La Planète des singes : Le Nouveau Royaume. Il est épaulé par le producteur Avi Arad, figure bien connue du cinéma hollywoodien, notamment grâce à son travail sur les sagas Spider-Man et X-Men. Le créateur emblématique de Nintendo, Shigeru Miyamoto, supervise lui-même le projet, après avoir déjà œuvré en coulisses sur Super Mario Bros. Le Film, succès colossal de 2023.

Côté production, Nintendo collabore cette fois avec Sony Pictures pour assurer la distribution internationale. Aucune image, bande-annonce ni information sur le casting n’a encore été dévoilée, alimentant un peu plus le mystère autour de ce projet aux enjeux considérables.

Après Mario, Zelda entre dans la lumière

La saga The Legend of Zelda, née en 1986 sur NES, met en scène Link, jeune héros en tunique verte, engagé dans des quêtes épiques pour sauver la princesse Zelda et lutter contre le maléfique Ganon, dans un univers médiéval-fantastique mêlant magie, temples antiques et créatures légendaires. Avec plus de 140 millions de jeux écoulés dans le monde, dont un record de ventes pour Tears of the Kingdom en 2023, il s’agit de l’une des licences les plus emblématiques de Nintendo.

Ce nouveau film marquera une étape majeure pour la franchise, qui n’avait connu jusqu’à présent qu’une courte série animée en 1989. Après l’échec cuisant du film Super Mario Bros. en 1993, Nintendo s’était montré frileux vis-à-vis d’Hollywood. Mais le succès retentissant du film d’animation Super Mario Bros. (1,36 milliard de dollars de recettes mondiales) a changé la donne.

Une nouvelle ère pour les adaptations de jeux vidéo

Le projet The Legend of Zelda s’inscrit dans une stratégie plus large de Nintendo, qui vise à transposer ses franchises phares sur grand écran tout en gardant un contrôle créatif étroit. Ce virage, amorcé avec prudence mais succès, permet à la marque japonaise d’enrichir son univers et d’attirer de nouveaux publics.

Si les fans devront patienter encore deux ans avant de découvrir cette version cinématographique, l’annonce de la date de sortie est un signal fort. Nintendo entend désormais jouer dans la cour des grands studios, et Zelda, icône silencieuse du jeu vidéo, s’apprête à prendre la parole dans les salles obscures.