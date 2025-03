Le Festival d’Abou Dhabi et l’Opéra national de Paris célèbrent le succès de l’opéra Pelléas et Mélisande de Wajdi Mouawad

Le Festival d’Abou Dhabi et l’Opéra national de Paris ont célébré le succès de la production conjointe de l’opéra Pelléas et Mélisande, mis en scène par Wajdi Mouawad, marquant ainsi la première collaboration historique entre l’Opéra de Paris et une institution culturelle du Moyen-Orient. La première représentation a eu lieu à l’Opéra Bastille à Paris le 28 février 2025 et s’est poursuivie jusqu’au 27 mars, avec neuf représentations ayant attiré plus de 22 000 spectateurs. L’opéra est disponible en streaming sur la plateforme « Opéra Play » jusqu’au 20 avril.

Une production historique et une portée artistique élevée

Huda Ibrahim Al Khamis, fondatrice du festival d’Abou Dhabi, a affirmé que « cette production reflète l’engagement du festival à renforcer la coopération culturelle mondiale », ajoutant que « cette œuvre incarne un investissement dans la rencontre des esprits et des cœurs ». Elle a souligné que la collaboration avec l’Opéra national de Paris « ouvre une nouvelle page de partenariats culturels ambitieux ».

De son côté, Alexander Neef, directeur de l’Opéra national de Paris, a salué « une collaboration réunissant la vision musicale de Wajdi Mouawad et la créativité d’Antonello Manacorda », soulignant qu’elle « reflète l’engagement du festival à soutenir les arts et à promouvoir la diversité dans le paysage lyrique mondial ».

Fahad Saeed Al Raqbani, ambassadeur des Émirats arabes unis en France, a estimé que « cette collaboration incarne le rôle de la diplomatie culturelle dans le renforcement de l’amitié entre les Émirats et la France », tandis que Nicolas Niemtchinow, ambassadeur de France aux Émirats, a affirmé que « la coopération culturelle renforce les liens profonds entre les deux pays ».

L’œuvre artistique et la vision de mise en scène

Le spectacle s’est distingué par la direction musicale d’Antonello Manacorda, les décors et lumières signés Emmanuel Clolus, et les costumes conçus par Emmanuel Thomas. Sabine Devieilhe a brillé dans le rôle de Mélisande, Hugh Montague Rendall dans celui de Pelléas, et Gordon Bintner dans celui de Golaud, dans une ambiance dramatique inspirée de l’opéra de Claude Debussy.

Résumé de l’opéra Pelléas et Mélisande

D’où vient Mélisande, et que lui est-il arrivé avant de se perdre dans la forêt d’Allemonde ? L’histoire se déroule dans une atmosphère énigmatique de grottes sombres et d’eaux stagnantes, où naît un amour entre Pelléas et Mélisande, attisant la jalousie de Golaud, le mari mystérieux qui l’a épousée après l’avoir trouvée. Les tensions montent dans un cadre dramatique chargé d’émotions et de symbolisme, au cœur d’un monde imprégné de mystère et d’un destin inévitable.

Production et distribution principales

Antonello Manacorda, direction d’orchestre

Wajdi Mouawad, mise en scène

Emmanuel Clolus, scénographie et lumières

Alessandro Di Stefano, chef de chœur

Emmanuel Thomas, costumes

Sabine Devieilhe, Mélisande

Hugh Montague Rendall, Pelléas

Gordon Bintner, Golaud

Sophie Koch, Geneviève

Jean Teitgen, Arkel