Le dollar recule alors que le monde se prépare aux droits de douane de Donald Trump

Le dollar a reculé mardi, après un trimestre difficile, alors que les investisseurs épuisés se préparent à une nouvelle vague de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump cette semaine. Cette décision risque d’aggraver la guerre commerciale mondiale, ravivant ainsi les craintes d’une récession aux États-Unis.

L’attention des investisseurs est fortement tournée vers cette nouvelle série de droits de douane réciproques que la Maison-Blanche doit annoncer mercredi, bien que peu de détails aient été révélés jusqu’à présent.

Dimanche soir, Trump a déclaré que presque tous les pays seraient concernés par ces nouveaux tarifs douaniers cette semaine. Cette annonce a entraîné un calme relatif sur les marchés des devises, les traders préférant rester prudents en attendant plus de clarté sur la politique commerciale de Trump.

Le président américain a déjà imposé des droits de douane sur l’aluminium, l’acier et les automobiles, en plus d’une augmentation des tarifs sur l’ensemble des produits chinois.

Anthony Saglimbene, stratège en chef chez Ameriprise Financial, a déclaré : « Le deuxième trimestre pourrait apporter autant d’incertitude et de volatilité pour les investisseurs que le premier ». Jusqu’à présent, peu de précisions ont été données sur la nature exacte et les cibles spécifiques de ces nouvelles taxes. En conséquence, la volatilité des marchés pourrait s’intensifier en fonction des secteurs et des pays affectés.

L’euro a chuté de 0,11 % à 1,0805 dollar américain, après avoir enregistré une hausse de 4,5 % au premier trimestre – sa meilleure performance trimestrielle depuis octobre-décembre 2022. Cette progression est en grande partie attribuée aux réformes budgétaires en Allemagne, bien que certains investisseurs doutent de la poursuite de cette tendance à long terme.

Le yen japonais a légèrement progressé, atteignant 149,815 yens pour un dollar mardi. Entre janvier et mars, le yen a gagné environ 5 % face au dollar, soutenu par des attentes croissantes d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon.

Les données publiées mardi montrent une détérioration du moral des grandes entreprises manufacturières japonaises au cours des trois derniers mois, suggérant que la montée des tensions commerciales pèse déjà sur l’économie axée sur les exportations du pays. Cela complique également la prochaine décision de la Banque du Japon en matière de politique monétaire.

Des données économiques américaines très attendues

Outre les droits de douane, plusieurs rapports économiques cruciaux, notamment sur l’emploi et les salaires, fourniront des indications précieuses sur la résilience de l’économie américaine sous la seconde présidence de Trump.

Les discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et d’autres responsables de la banque centrale cette semaine pourraient aussi donner des indices sur l’orientation future des taux d’intérêt aux États-Unis.

Mardi, la Banque de réserve d’Australie a maintenu ses taux d’intérêt à 4,1 %, indiquant qu’elle restait prudente quant aux perspectives économiques, bien qu’elle ait abandonné toute référence explicite à un nouvel abaissement des taux.

Le dollar australien est resté globalement stable, augmentant légèrement de 0,1 % à 0,6256 dollar américain, dans une réaction mesurée à la décision de politique monétaire. Lundi, il avait touché son plus bas niveau en quatre semaines à 0,6219 dollar, bien qu’il ait enregistré un gain modeste de 1 % sur le premier trimestre.

Matt Simpson, analyste senior chez City Index, a commenté : « Le communiqué de la Banque de réserve d’Australie suggère qu’elle s’oriente lentement vers une prochaine baisse des taux, mais elle ne se précipite pas pour l’annoncer avant les élections ou la publication des chiffres trimestriels de l’inflation ». L’Australie tiendra ses élections générales le 3 mai prochain.

En février dernier, la Banque de réserve d’Australie avait effectué sa première baisse des taux en plus de quatre ans, mais depuis, elle adopte une position plus prudente, la gouverneure Michele Bullock et d’autres responsables minimisant la probabilité de nouvelles réductions à court terme.

L’indice du dollar, qui mesure la performance du billet vert face à un panier de six devises, est resté stable à 104,23. La livre sterling s’échangeait à 1,2916 dollar, tandis que le dollar néo-zélandais était à 0,56755 dollar américain.