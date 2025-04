Diagnostic en ligne: TikTok peut-il remplacer la consultation chez un psychologue ?

Si vous avez un problème de santé non spécifié, il est habituel de consulter un médecin pour poser un diagnostic. C’est du moins ce qui se passait dans le passé. Aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux, l’auto-diagnostic, en particulier en ce qui concerne les troubles psychologiques, est devenu une pratique courante.



Sur des plateformes comme TikTok et Instagram, les gens partagent leurs expériences d’auto-diagnostic de troubles tels que le trouble obsessionnel compulsif, l’hyperactivité et le trouble de l’attention (TDAH) ou l’autisme, bien que l’autisme ne soit pas un trouble psychologique. Beaucoup décrivent leurs symptômes et racontent leurs souffrances, incitant d’autres à faire de même.



Les sujets liés à la santé mentale circulent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Des patients – parmi lesquels des influenceurs et des célébrités ayant un large public – publient des vidéos où ils parlent de leurs troubles, tandis que des psychologues et thérapeutes publient du contenu spécialisé dans leur domaine.



Que ce soit pour l’hyperactivité, l’autisme, la dépression ou d’autres troubles, les résultats de recherche pertinents apparaissent rapidement en ligne, et parfois un simple défilement suffit pour afficher ces contenus.



Umut Özdemir, psychothérapeute basé à Berlin, également écrivain, conférencier et activiste sur les réseaux sociaux, estime que la contribution des réseaux sociaux à briser les tabous sur les maladies mentales chez les jeunes est positive.



Il déclare : « Parfois, une personne ne réalise pas qu’elle pourrait souffrir d’un trouble mental avant de voir quelque chose sur les réseaux sociaux. »



Il ajoute : « Il faut d’abord prendre conscience que vous ne ressentez pas ce que ressentent les autres, et que ce que vous pensiez être normal ne l’est absolument pas », soulignant que sans doutes, on ne penserait même pas à consulter un thérapeute.



Concernant le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), Özdemir explique que les statistiques montrent une augmentation des cas diagnostiqués, non pas parce que le trouble est plus fréquent, mais parce que les gens sont davantage informés des symptômes : « Les gens ont maintenant l’opportunité de s’éduquer eux-mêmes, y compris à travers les réseaux sociaux. »



Il précise que de plus en plus de personnes viennent consulter en pensant souffrir d’un trouble psychologique. « Cela montre qu’ils posent les bonnes questions et ne négligent pas le problème », mais il insiste sur le fait que seul un spécialiste peut poser un diagnostic final, car l’auto-diagnostic est souvent sujet à des erreurs.



Il poursuit : « D’une part, c’est un diagnostic personnel et subjectif, et d’autre part, il manque généralement l’expertise professionnelle pour différencier les diagnostics de symptômes similaires. »



Ainsi, il critique les personnes qui demandent un traitement spécial sur la base d’une hypothèse non confirmée par un spécialiste. « Dans le pire des cas, la personne peut se contenter de cette hypothèse et ne pas aller de l’avant. »



Le Dr. Burkhard Roderick, secrétaire général de l’Association allemande de pédiatrie et de médecine pour adolescents (DGKJ), met en garde contre les dangers de dépendre des réseaux sociaux comme source d’informations médicales.



Il explique que bien que les réseaux sociaux ne doivent pas être rejetés comme source d’informations, « le problème réside dans l’absence de recherche approfondie, et il est rare de faire la distinction entre faits et opinions. »



Il ajoute que les adolescents, en particulier, manquent de l’expérience nécessaire pour distinguer l’information précise de l’opinion personnelle, soulignant qu’il existe des sources fiables – même pour les non-spécialistes – telles que les associations médicales et les directives officielles sur les maladies.



Özdemir recommande également une approche critique des sources d’information, déclarant : « Beaucoup de gens ont récemment surfé sur la vague de l’intérêt pour la santé mentale », ajoutant : « Parfois, j’ai l’impression que nous vivons dans un pays où tout le monde est un expert en psychologie. »



Roderick évoque un autre problème : « Nous cherchons tous des informations et nous sommes biaisés », c’est-à-dire que nous avons tendance à ne lire que ce que nous voulons entendre. Il affirme que « la perception est toujours subjective », c’est pourquoi il est très important d’avoir une personne neutre et expérimentée lors du diagnostic.



Il ajoute : « Mais il n’y a pas de mal à faire une recherche préliminaire avant de consulter un médecin ou un thérapeute. »



Avec l’augmentation de la demande pour la psychothérapie, il devient de plus en plus difficile de réserver des séances de traitement. Özdemir explique que la prise de rendez-vous initial – où un diagnostic préliminaire peut être posé – reste relativement facile, mais l’entrée dans un programme de traitement peut prendre beaucoup de temps.



Si un enfant ou un adolescent présente des signes évidents de trouble psychologique, Roderick conseille aux parents de consulter un pédiatre, ce qui peut aider à réduire le temps d’attente pour une séance de traitement.



Cependant, Roderick et Özdemir critiquent le manque de places disponibles pour les traitements, un problème souvent mentionné sur les réseaux sociaux et qui peut être l’une des raisons de l’auto-diagnostic.



Parmi les autres facteurs qui poussent certains à croire les expériences des « patients » sur les réseaux sociaux, il y a le fait que la recherche scientifique et les diagnostics se concentrent souvent sur des groupes spécifiques. Prenons par exemple le trouble du déficit de l’attention, qui était auparavant considéré comme un problème exclusivement masculin. Aujourd’hui, nous savons que les filles atteintes présentent des comportements différents de ceux des garçons.



Özdemir explique : « Je comprends que les minorités se prennent au sérieux lorsqu’elles comparent leurs expériences », mais il ajoute : « Heureusement, la recherche scientifique évolue et cette lacune est bien connue. »



Enfin, il souligne que l’étape la plus importante après un auto-diagnostic est la suivante. « Si vous avez besoin de traitement, vous ne pourrez pas éviter un diagnostic professionnel. »