Le coût des événements climatiques a atteint cinq milliards d’euros en 2024

Les événements climatiques survenus en France en 2024 ont représenté un coût total de cinq milliards d’euros pour les assureurs, selon le bilan publié mercredi par France Assureurs. Si cette facture est inférieure à la moyenne des cinq dernières années (5,6 milliards), elle reste nettement plus élevée que celle enregistrée dans les années 1980, qui tournait autour de 1,5 milliard d’euros par an.

Tempêtes, cyclones et dégâts des eaux en hausse

Dans le détail, tempêtes, grêle et neige ont causé 2,2 milliards d’euros de dommages, les catastrophes naturelles deux milliards et l’assurance récoltes 800 millions. À elles seules, les tempêtes Kirk et Leslie en octobre ainsi que les épisodes cévenols et méditerranéens ont généré 785 millions d’euros de dégâts. Les inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais entre novembre 2023 et janvier 2024 ont coûté 430 millions. Outre-mer, trois cyclones ont frappé en 13 mois pour un total dépassant le milliard d’euros, dont 500 millions rien qu’à Mayotte avec le cyclone Chido.

Avec une année 2024 exceptionnellement pluvieuse, les dégâts des eaux ont bondi de 12 %, en particulier dans les zones à forts excédents de pluie. Ces sinistres représentent désormais le premier poste d’indemnisation en assurance habitation. France Assureurs met en garde contre un risque élevé de fissures dans les bâtiments cet été si une sécheresse survient, en raison du phénomène de retrait-gonflement des argiles.