Le Corps des gardiens menace… et téhéran refuse l’ingérence de washington dans sa politique étrangère

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré aujourd’hui (dimanche) que les États-Unis « n’ont pas le droit d’imposer » la politique étrangère de son pays, après que le président américain Donald Trump a appelé Téhéran à cesser immédiatement son soutien aux Houthis au Yémen.



Araghchi a écrit sur la plateforme « X » : « Le gouvernement américain n’a ni autorité ni droit d’imposer la politique étrangère de l’Iran », appelant à « mettre fin au massacre du peuple yéménite ».



De son côté, le commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, Hossein Salami, a déclaré aujourd’hui (dimanche) que toute menace concrète serait confrontée à une riposte dévastatrice.



La télévision d’État a rapporté que Salami avait affirmé que le groupe « Ansar Allah (Houthis) », en tant que représentant des Yéménites, prenait lui-même ses décisions stratégiques et opérationnelles.



Cela intervient quelques heures après que l’armée américaine, sur ordre de Trump, a mené des frappes au Yémen visant les Houthis soutenus par Téhéran, qui contrôlent de vastes régions du pays, dont Sanaa. Les frappes ont causé la mort d’au moins 21 personnes, selon les Houthis.



Les frappes d’hier (samedi) étaient les premières de Washington contre les Houthis depuis l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche en janvier.



Depuis le déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza en octobre 2023, les Houthis ont mené des dizaines d’attaques avec des drones et des missiles contre des navires traversant la mer Rouge et le golfe d’Aden, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.



Les États-Unis et Israël ont à plusieurs reprises bombardé des cibles au Yémen sous la présidence de l’ancien président américain Joe Biden. Après avoir suspendu leurs frappes à la suite de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza en janvier, les Houthis ont annoncé, le 11 mars, la « reprise de l’interdiction du passage » des navires israéliens au large des côtes yéménites, en réponse à l’interdiction israélienne de l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza.



Araghchi a également écrit sur « X » : « Plus de 60 000 Palestiniens ont été tués, et le monde tient l’Amérique pour responsable ».



Hier (samedi), Trump a annoncé que Washington avait lancé une « action militaire décisive et puissante » contre les Houthis, menaçant d’user d’une « force létale écrasante jusqu’à atteindre notre objectif ». Il a également exigé que l’Iran cesse immédiatement son soutien aux « terroristes houthis ».



Cela intervient alors que Trump a adressé un message à l’Iran, exerçant une pression pour négocier sur son programme nucléaire, sous peine d’une éventuelle action militaire.



Un émissaire émirati a transmis ce message à l’Iran plus tôt cette semaine, et Téhéran a affirmé que sa réponse était encore en cours d’« évaluation ».



Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Trump a rétabli la politique de « pression maximale » qu’il avait adoptée contre Téhéran lors de son premier mandat, tout en évoquant la possibilité d’un nouvel accord sur le programme nucléaire iranien, en remplacement de l’accord de 2015, dont il s’était retiré en 2018. Cependant, Téhéran refuse de négocier avec Washington sous la pression de ces sanctions.