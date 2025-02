«Le Conseil judiciaire de l’Irak» : Pas de mandats d’arrêt contre Trump ou Al-Shara

Le « Conseil judiciaire » en Irak a démenti avoir émis des mandats d’arrêt contre des présidents et des responsables étrangers, après la large diffusion de documents sur les réseaux sociaux concernant les présidents américains Donald Trump et syrien Ahmad Al-Shara, ainsi que le membre du Congrès américain Joe Wilson.



Dans un communiqué de presse publié mercredi, le « Conseil judiciaire » a indiqué qu’il avait « observé la diffusion de mandats d’arrêt sur les réseaux sociaux attribués à des tribunaux locaux, et après contact avec ces instances, il a été constaté qu’ils étaient falsifiés et incorrects ».



Le Conseil a averti que ceux qui se livraient à de telles pratiques illégales seraient poursuivis en justice.



Dans un communiqué ultérieur, le « Conseil judiciaire suprême » a démenti un document lui étant attribué, concernant un mandat d’arrêt contre le président syrien Ahmad Al-Shara. Il a précisé qu’il avait « observé des mandats d’arrêt contre Ahmad Hussein Al-Shara, connu en Irak sous le nom d’Abou Mohammad Al-Joulani », et que ces mandats avaient été attribués à des tribunaux locaux, mais qu’ils étaient également falsifiés et incorrects.



Le Conseil a réitéré que ce type de comportement était illégal et a insisté sur la poursuite des responsables pour prendre les mesures légales à leur encontre.



Bien que le « Conseil judiciaire » ait démenti l’émission des mandats d’arrêt récents prétendus, il reste flou sur ce qu’il adviendra du mandat « réel » émis contre le président américain Donald Trump le 7 janvier 2021, en lien avec les ordres qu’il a donnés pour tuer le commandant du « Corps des Gardiens de la révolution islamique », Qassem Soleimani, et le vice-président de la « Commission de mobilisation populaire » (Al-Hashd Al-Shaabi), Abu Mahdi al-Muhandis, près de l’aéroport international de Bagdad.



Le président du « Conseil judiciaire », Faiq Zidan, avait commenté la publication de ce mandat à l’époque en disant : « La justice n’hésitera pas à agir contre toute personne pour laquelle il existe une preuve de sa participation à ce crime (l’assassinat de Soleimani et Al-Muhandis), quelle que soit sa position ou son statut. Cela a été prouvé par l’émission d’un mandat d’arrêt contre le président américain de l’époque (Donald Trump), qui a publiquement reconnu avoir commis ce crime, et la justice a considéré cela comme une preuve suffisante pour engager des poursuites contre lui. »



Des sources judiciaires suggèrent que le « Conseil judiciaire » pourrait annuler le mandat antérieur contre Trump après sa réélection, tandis que d’autres estiment que Trump pourrait avoir été inclus dans l’amnistie générale récemment décrétée par le Parlement.



Les partisans des forces du « cadre de coordination » craignent que le mandat d’arrêt antérieur contre Trump affecte la relation entre Washington et Bagdad, notamment car les pressions pour l’émission du mandat provenaient de groupes liés à ces forces et à certaines de leurs milices armées. Il y a des craintes de sanctions américaines contre le président du « Conseil judiciaire », ce qui pourrait entraîner un « affaiblissement » du système judiciaire irakien.



Le mandat d’arrêt contre le président américain semble encore être une source d’intérêt et de colère au sein des cercles législatifs et gouvernementaux américains. Le député Joe Wilson (dont le mandat d’arrêt a été démenti par la justice) n’a cessé de rappeler ce mandat et, il y a quelques jours, a accusé le président du « Conseil judiciaire », Faiq Zidan, ainsi que le président de la Cour fédérale et le juge ayant émis le mandat contre Trump, de se soumettre aux ordres iraniens, les qualifiant de « juges de l’Iran, et non de l’Irak ».