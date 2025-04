« Le Comte de Monte-Cristo » clôturera CANNESERIES avec Sam Claflin dans le rôle-titre

Le festival cannois dédié aux séries télévisées accueillera en avril une adaptation très attendue du classique d’Alexandre Dumas, portée par un casting international et une ambition romanesque assumée.

Une fresque franco-italienne pour une histoire immortelle

CANNESERIES 2025 mise sur une valeur sûre de la littérature française pour clôturer sa huitième édition : Le Comte de Monte-Cristo. Cette nouvelle adaptation en huit épisodes de 50 minutes, coproduite par France Télévisions et la Rai italienne, sera dévoilée en avant-première à Cannes avant sa diffusion, dont la date reste à préciser. Le projet réunit un duo d’envergure : le réalisateur danois Bille August, Palme d’or en 1988 pour Pelle le Conquérant, et l’acteur britannique Sam Claflin (Hunger Games, Peaky Blinders), qui incarne Edmond Dantès. À ses côtés, Ana Girardot interprète Mercedes, tandis que César Domboy complète le casting.

À la différence du film porté par Pierre Niney, également présenté à Cannes l’an dernier, cette version sérielle explore le récit de Dumas sur un format étendu, permettant de plonger plus en profondeur dans la vengeance implacable du héros trahi. Selon le festival, cette proposition ambitieuse se veut « moderne, stylisée, européenne », sans trahir l’essence feuilletonnesque du roman d’origine.

Un programme international et des invités prestigieux

CANNESERIES, qui se tiendra du 24 au 29 avril 2025, proposera cette année une programmation dense, marquée par de nombreuses avant-premières et la venue de figures de renom. Outre Le Comte de Monte-Cristo, plusieurs projets phares seront projetés, à commencer par The Agency, remake américain du Bureau des Légendes, avec Michael Fassbender et Richard Gere, produit par George Clooney. Si leur présence sur la Croisette reste incertaine, Norman Reedus et Jeffrey Dean Morgan, visages incontournables de The Walking Dead, seront bien là pour présenter la saison 2 de Dead City.

Parmi les autres temps forts : Duster, nouvelle création de J.J. Abrams avec Josh Holloway, ou encore la série française Malditos (Max) avec Céline Sallette, en compétition. Le festival rendra également hommage à plusieurs personnalités, dont Nicola Coughlan (Bridgerton), Marie Colomb, et le footballeur Sergio Agüero, qui viendra évoquer son documentaire diffusé sur Disney+.