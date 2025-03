Carnaval vénitien d’Annecy : plus de 300 costumes et des milliers de visiteurs

Chaque année, Annecy se transforme en un véritable décor de théâtre à ciel ouvert avec son Carnaval vénitien, une tradition haute en couleur qui célèbre l’élégance et le mystère de la célèbre fête italienne. Du 7 au 9 mars 2025, la ville, surnommée la Venise des Alpes, a accueilli plus de 300 costumés, déambulant dans les ruelles pavées et le long des canaux sous le regard émerveillé des visiteurs. Dans un ballet de soie, de broderies et de masques finement ouvragés, les participants se prêtent au jeu des poses et des regards énigmatiques, rendant hommage au raffinement du carnaval vénitien. Ce rendez-vous annuel, organisé depuis près de 30 ans, attire chaque fois plus de spectateurs venus admirer le savoir-faire artisanal derrière ces somptueux costumes confectionnés à la main.

Cette année, le carnaval a proposé une programmation exceptionnelle, avec notamment La Nuit des Masques, une scénographie envoûtante où des silhouettes drapées de tissus chatoyants ont émergé de la brume sur les rives du lac. Le lendemain, Le Grand Cortège des Doges a recréé l’atmosphère fastueuse de la Renaissance, avec des costumes inspirés des nobles vénitiens. Enfin, pour la première fois, Le Miroir des Eaux a fait voguer de véritables gondoles venues de Venise sur les eaux cristallines du lac, offrant un spectacle unique et inédit aux spectateurs. Autre nouveauté cette année : un bal masqué au Château d’Annecy, plongeant les convives dans une ambiance baroque digne des grandes fêtes du XVIIIe siècle. Entre tradition et innovation, l’édition 2025 a su repousser encore les limites du féerique, confirmant la place du carnaval d’Annecy parmi les événements culturels incontournables de la région.

Au-delà du spectacle visuel, le Carnaval vénitien d’Annecy se distingue par son esprit participatif. Ici, les visiteurs ne sont pas seulement spectateurs, ils deviennent acteurs de l’événement. Les costumés se prêtent volontiers aux séances photo, échangent des regards complices avec le public et recréent, l’espace d’un week-end, l’atmosphère mystérieuse et envoûtante de la Sérénissime. Pour profiter pleinement de cette expérience, mieux vaut réserver son hébergement plusieurs mois à l’avance, tant l’événement attire de passionnés. Un dernier conseil : ne jamais oublier son appareil photo, car chaque coin de rue réserve une scène digne d’un tableau de Canaletto. Annecy, parée de ses plus beaux atours, nous rappelle ainsi que le temps d’un carnaval, la magie est bien réelle.